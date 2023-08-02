Забудьте о том, что пицца - вредна. Диетолог рассказала, как выбрать полезную

Что мы знаем о пицце

Пицца - это традиционное итальянское блюдо, запеченная лепешка из теста 3-4 мм с начинкой, которая укладывается сверху.

Если почитать историю пиццы, то мы можем понять, что поначалу это была вполне здоровая пища: мука твердых сортов пшеницы, соль, вода+оливковое масло и начинка.

В начинку всегда шли томаты, пряные травы (орегано, базилик), сыр моцарелла, пекорино романо или пармезан, каперсы, оливки, анчоусы, морепродукты или ветчина, грибы и томатный соус.

Вредна ли пицца?

По словам диетолога, в первоначальном своем виде пицца совсем не вредна, но ее американская интерпретация с беконом, колбасой - уже не может считаться здоровой. Отсюда можно сделать вывод, что все зависит от начинки, которую кладут в эту ароматную выпечку.

Как выбрать лучшую пиццу?