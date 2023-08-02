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Забудьте о том, что пицца - вредна. Диетолог рассказала, как выбрать полезную

Фото: Пицца - это вредно (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие считают, что пицца является junk food (мусорная еда) и в здоровом питании у нее плохая репутация. Но действительно ли это так и стоит ли демонизировать эту итальянскую выпечку?

Все что нужно знать о пицце рассказала в Instagram диетолог Снежана Ворошилова.

Что мы знаем о пицце

Пицца - это традиционное итальянское блюдо, запеченная лепешка из теста 3-4 мм с начинкой, которая укладывается сверху.

Если почитать историю пиццы, то мы можем понять, что поначалу это была вполне здоровая пища: мука твердых сортов пшеницы, соль, вода+оливковое масло и начинка.

В начинку всегда шли томаты, пряные травы (орегано, базилик), сыр моцарелла, пекорино романо или пармезан, каперсы, оливки, анчоусы, морепродукты или ветчина, грибы и томатный соус.

Вредна ли пицца?

По словам диетолога, в первоначальном своем виде пицца совсем не вредна, но ее американская интерпретация с беконом, колбасой - уже не может считаться здоровой. Отсюда можно сделать вывод, что все зависит от начинки, которую кладут в эту ароматную выпечку.

Как выбрать лучшую пиццу?

  • не забывайте о том, что вы можете при заказе менять составляющие: добавлять двойные томаты, менять колбасу на курицу или телятину, добавлять сладкий перец, грибы или другие составляющие, которых не хватает на ваш вкус.
  • выбирайте пиццу на тонком тесте
  • не берите варианты с колбасой, беконом, ветчиной, сардельками, картофелем фри
  • если пицца не содержит томатов, овощей, зелени - добавляйте дополнительно, так как томатами пиццу не испортишь

Кстати, добавьте всего один ингредиент в кастрюлю с молодым картофелем и вы не захотите им делиться.

Также читайте, как приготовить пиццу на жидком тесте за 20 минут.

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