Забудьте о пластике! Названа самая безопасная тара для хранения пищи

Какая тара лучше всего подходит для хранения пищи

Последние исследования доказывают: некоторые виды пластика могут выделять опасные вещества, особенно при нагревании или длительном хранении продуктов.

Но хорошая новость - безопасная альтернатива уже есть. Эксперты назвали стеклянный контейнер самым надежным и здоровым выбором для хранения пищи.

Почему стекло - лучший выбор?

Нетоксичность

Стекло не содержит вредных химикатов, таких как BPA или фталаты, которые часто присутствуют в пластике и могут проникать в пищу.

Устойчивость к температурам

Стеклянные контейнеры легко выдерживают как высокие температуры в духовке или микроволновке, так и низкие - в морозильнике.

Гигиеничность

Стекло не впитывает запахи, цвета или жиры. Его легко мыть, и оно не накапливает бактерии, как это часто бывает с поцарапанным пластиком.

Долговечность

В отличие от пластика, который со временем трескается и мутнеет, стеклянный контейнер сохраняет свой вид годами.

Что говорят исследования?

Исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) подтверждают: регулярное использование пластиковой посуды, особенно при контакте с горячей пищей, может увеличивать риски гормональных нарушений, репродуктивных проблем и даже некоторых видов рака.

Какой контейнер выбрать?

Лучший выбор - термостойкое боросиликатное стекло. Оно выдерживает температурные колебания, подходит для микроволновок, духовок и посудомоечных машин. Желательно, чтобы крышки были с силиконовым уплотнителем - это обеспечит герметичность и удобство.