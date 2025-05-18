Забудьте о пластике! Названа самая безопасная тара для хранения пищи
Все больше исследований доказывают, что пластиковые контейнеры могут быть вредными для здоровья. Эксперты назвали самую безопасную альтернативу для хранения еды, которая не выделяет токсинов и служит годами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об альтернативе пластиковой таре, которая не вредит организму.
Какая тара лучше всего подходит для хранения пищи
Последние исследования доказывают: некоторые виды пластика могут выделять опасные вещества, особенно при нагревании или длительном хранении продуктов.
Но хорошая новость - безопасная альтернатива уже есть. Эксперты назвали стеклянный контейнер самым надежным и здоровым выбором для хранения пищи.
Почему стекло - лучший выбор?
Нетоксичность
Стекло не содержит вредных химикатов, таких как BPA или фталаты, которые часто присутствуют в пластике и могут проникать в пищу.
Устойчивость к температурам
Стеклянные контейнеры легко выдерживают как высокие температуры в духовке или микроволновке, так и низкие - в морозильнике.
Гигиеничность
Стекло не впитывает запахи, цвета или жиры. Его легко мыть, и оно не накапливает бактерии, как это часто бывает с поцарапанным пластиком.
Долговечность
В отличие от пластика, который со временем трескается и мутнеет, стеклянный контейнер сохраняет свой вид годами.
Что говорят исследования?
Исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) подтверждают: регулярное использование пластиковой посуды, особенно при контакте с горячей пищей, может увеличивать риски гормональных нарушений, репродуктивных проблем и даже некоторых видов рака.
Какой контейнер выбрать?
Лучший выбор - термостойкое боросиликатное стекло. Оно выдерживает температурные колебания, подходит для микроволновок, духовок и посудомоечных машин. Желательно, чтобы крышки были с силиконовым уплотнителем - это обеспечит герметичность и удобство.
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