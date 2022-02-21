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Забудьте про Нутеллу! Готуємо шоколадну пасту за копійки

Автор: Світлана Мащенко

Шоколадна паста, яка за смаком дуже нагадує дорогезну Нутеллу, готується дуже просто на домашній кухні. При цьому собівартість в рази нижче покупної пасти.

Як зробити пасту, розповіла блогер Alina FooDee.

У таку пасту можна додавати при бажанні горіхи, тоді смак буде максимально схожий на Нутеллу. А можна обійтися без них - буде також дуже смачно.

При цьому в домашній пасті не буде всяких добавок типу консервантів, ароматизаторів і т. д.

Інгредієнти:

  • Молоко - 100-150 г (чим менше молока, тим густіше вийде шоколадна паста)
  • Рослинна олія - 150-200 г (обов'язково без запаху)
  • Сухе молоко або дитяча молочна суміш - 1 ст. л.
  • Какао - 2 ст. л.
  • Цукор - 1-2 ст. л. (за смаком)
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Подрібнені горіхи - 50 г (за бажанням)

Покрокове приготування пасти

У тепле молоко додайте цукор і ванільний цукор. Далі можна вчинити двома способами:

1. Лити рослинну олію тонкою цівкою, регулюючи густоту за бажанням.

2. Влити відразу всю рослинну олію, збивати масло з молоком, утримуючи ніжку блендера на дні склянки, потім повільно її піднімаючи. Чим більше молока і менше олії, тим рідшою вийде паста, і навпаки.

Додати сухе молоко, какао, перемішати до повної однорідності. За бажанням можна додати будь-які горіхи, тільки спочатку їх потрібно подрібнити в кавомолці.

Дати пасті настоятися 1 годину і можна їсти. Після холодильника шоколадна паста буде ще густіше.

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