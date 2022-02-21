Забудьте про Нутеллу! Готуємо шоколадну пасту за копійки

Шоколадна паста, яка за смаком дуже нагадує дорогезну Нутеллу, готується дуже просто на домашній кухні. При цьому собівартість в рази нижче покупної пасти.
Як зробити пасту, розповіла блогер Alina FooDee.
У таку пасту можна додавати при бажанні горіхи, тоді смак буде максимально схожий на Нутеллу. А можна обійтися без них - буде також дуже смачно.
При цьому в домашній пасті не буде всяких добавок типу консервантів, ароматизаторів і т. д.
У тепле молоко додайте цукор і ванільний цукор. Далі можна вчинити двома способами:
1. Лити рослинну олію тонкою цівкою, регулюючи густоту за бажанням.
2. Влити відразу всю рослинну олію, збивати масло з молоком, утримуючи ніжку блендера на дні склянки, потім повільно її піднімаючи. Чим більше молока і менше олії, тим рідшою вийде паста, і навпаки.
Додати сухе молоко, какао, перемішати до повної однорідності. За бажанням можна додати будь-які горіхи, тільки спочатку їх потрібно подрібнити в кавомолці.
Дати пасті настоятися 1 годину і можна їсти. Після холодильника шоколадна паста буде ще густіше.
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