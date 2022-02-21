Забудьте про Нутеллу! Готуємо шоколадну пасту за копійки

У таку пасту можна додавати при бажанні горіхи, тоді смак буде максимально схожий на Нутеллу. А можна обійтися без них - буде також дуже смачно.

При цьому в домашній пасті не буде всяких добавок типу консервантів, ароматизаторів і т. д.

Інгредієнти:

Молоко - 100-150 г (чим менше молока, тим густіше вийде шоколадна паста)

Рослинна олія - 150-200 г (обов'язково без запаху)

Сухе молоко або дитяча молочна суміш - 1 ст. л.

Какао - 2 ст. л.

Цукор - 1-2 ст. л. (за смаком)

Ванільний цукор - 10 г

Подрібнені горіхи - 50 г (за бажанням)

Покрокове приготування пасти

У тепле молоко додайте цукор і ванільний цукор. Далі можна вчинити двома способами:

1. Лити рослинну олію тонкою цівкою, регулюючи густоту за бажанням.

2. Влити відразу всю рослинну олію, збивати масло з молоком, утримуючи ніжку блендера на дні склянки, потім повільно її піднімаючи. Чим більше молока і менше олії, тим рідшою вийде паста, і навпаки.

Додати сухе молоко, какао, перемішати до повної однорідності. За бажанням можна додати будь-які горіхи, тільки спочатку їх потрібно подрібнити в кавомолці.

Дати пасті настоятися 1 годину і можна їсти. Після холодильника шоколадна паста буде ще густіше.