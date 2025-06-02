Забудьте о консервах: медики назвали болезни, при которых они смертельно опасны

Мясные консервы - это быстрый, удобный и часто бюджетный вариант для обеда или перекуса. Они являются неотъемлемой частью запасов многих семей, особенно в условиях современной суеты.

Что не так с мясными консервами?

Прежде чем говорить о конкретных заболеваниях, важно понять, почему мясные консервы, несмотря на свою популярность, несут в себе потенциальную опасность. Прежде всего, они отличаются высоким содержанием соли (натрия), которая является основным консервантом. Избыток натрия в рационе - это прямой путь к повышению артериального давления. Кроме того, многие мясные консервы, особенно паштеты и тушенки, содержат большое количество насыщенных жиров и холестерина, что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

По сравнению со свежим мясом, консервы часто теряют часть витаминов и минералов во время обработки, зато они могут содержать различные добавки: усилители вкуса, консерванты (например, нитрит натрия), красители и эмульгаторы, которые не несут пользы организму. Не секрет, что иногда для консервов используется сырье низкого качества, что успешно маскируется большим количеством специй, соли и жира. Некоторые виды консервов также могут содержать трансжиры, которые являются одними из самых опасных для сердца и сосудов.

Кому мясные консервы категорически противопоказаны?

Учитывая все эти факторы, существует значительный перечень заболеваний, при которых употребление мясных консервов является крайне нежелательным, а то и запрещенным.

Прежде всего, это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокое содержание соли в консервах приводит к задержке жидкости в организме и повышению артериального давления, что является критически опасным для гипертоников. Для тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, атеросклерозом или перенес инфаркт или инсульт, избыток насыщенных жиров и холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, ухудшая кровообращение и повышая риск повторных осложнений. Задержка жидкости из-за соли также увеличивает нагрузку на ослабленное сердце при сердечной недостаточности.

Также от мясных консервов следует отказаться людям с заболеваниями почек, в частности хронической болезнью почек. Их почки уже не способны эффективно выводить избыток соли, что может привести к накоплению натрия, отекам и дальнейшему ухудшению состояния почек. Высокое содержание белка и фосфора в некоторых консервах также может быть вредным для пораженных почек.

Значительный вред мясные консервы могут нанести и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Специи, консерванты, высокое содержание жиров и соли раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника, провоцируя обострение гастрита, язвенной болезни, панкреатита и холецистита. Для больных синдромом раздраженного кишечника добавки и жиры в консервах могут усиливать вздутие, боль и другие неприятные симптомы.

Особое внимание на мясные консервы стоит обратить людям с заболеваниями обмена веществ. При сахарном диабете высокое содержание соли и жиров в консервах может косвенно влиять на резистентность к инсулину и ухудшать контроль над уровнем сахара в крови, а также увеличивать риск сердечно-сосудистых осложнений. Для тех, кто борется с ожирением, высокая калорийность, избыток жиров и соли делают консервы неэффективным продуктом для контроля веса, а соль еще и может вызвать задержку жидкости.

Кроме того, важно помнить, что обработанное мясо, к которому относятся и мясные консервы, классифицировано Всемирной организацией здравоохранения как канцероген группы 1.

Это означает прямую связь с повышенным риском развития некоторых видов рака, в частности колоректального рака. Нитриты, используемые в качестве консервантов, могут образовывать нитрозамины - мощные канцерогены. Поэтому людям с повышенным риском онкологических заболеваний или тем, кто уже борется с ними, следует избегать этих продуктов. Также осторожными должны быть лица со склонностью к аллергическим реакциям или непереносимостью определенных компонентов.