Забризкали сльозогінним газом: у Херсоні під час "розборок" постраждало немовля (відео)

У "Чорну п'ятницю", 29 листопада, біля херсонського ТЦ "Фабрика" була велика кількість людей через що виникли проблеми з паркуванням. Чоловіки посварилися через паркувальне місце і в ході сварки постраждала 8-місячна дівчинка, яку заляпали сльозогінним газом. Про це повідомляє місцеве видання "Херсонці".

Інцидент виник після того, як активісти, які борються за дотримання правил дорожнього руху, зробили зауваження чоловікові за те, що він зайняв паркувальне місце для інвалідів.

Херсоні заляпали сльозогінним газом немовля (відео: YouTube)

Чоловік розповів, що через велику кількості людей, йому ніде припаркувати свій автомобіль. Після цього між чоловіками почалася сварка, в ході якої автомобіліст відштовхнув активіста. Той у свою чергу дістав балончик і бризнув сльозогінним газом в бік кривдника.

В машині були відкриті двері і через них газ потрапив в салон авто, де в цей час перебувала дружина автомобіліста разом з їх восьмимісячною донькою. Дитину доставили в міську клінічну лікарню з хімічними опіками обох очей.

Нагадаємо, що в Києві під Національним банком поліцейський вдарив учасника акції протесту кулаком в обличчя. Активіст хотів потрапити на прийом до керівництва НБУ, але поліціянт силою його зупинив.