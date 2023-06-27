Загрязненная вода может привести к появлению смертельной болезни: украинцев предупреждают об опасности!

После подрыва россиянами Каховской ГЭС многие источники питьевой воды оказались непригодными. Более того - такую воду не советуют использовать даже как техническую, ведь могут произойти летальные последствия из-за развития кишечных инфекций.
Как уберечь свое здоровье и жизнь, рассказали на сайте Минздрава.
Отсутствие доступа к чистой воде и условиям соблюдения гигиены может привести к развитию кишечных инфекций, таких как холера, энтеровирусная инфекция, сальмонеллез или дизентерия.
Эти инфекции могут вызвать критическое обезвоживание организма из-за потери жидкости вследствие рвоты и диарея.
Сильное обезвоживание - это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов. Состояние может развиться всего в течение нескольких часов.
Симптомы обезвоживания у взрослых:
Симптомы тяжелого обезвоживания у детей и младенцев:
Прежде всего, необходимо восстановить объем жидкости и микроэлементов организма. Заметьте, что просто пить воду для этого недостаточно.
Для восстановления водно-солевого баланса используйте специальный раствор. Его можно приобрести в аптеке без рецепта.
Если купить его не удалось, можно использовать раствор из 3,5 чайных ложек сахара и 0,5 столовой ложки соли в 1 литре воды.
Как принимать раствор
В дополнение к растворам для регидратации новорожденных на грудном вскармливании нужно обязательно кормить грудным молоком, детей на искусственном вскармливании - смесью.
Для приготовления раствора используйте только чистую безопасную воду: бутилированную, кипяченую или очищенную специальными средствами.
Продолжайте давать раствор для регидратации с учетом каждого жидкого стула, пока диарея не пройдет.
Не давайте лекарственные средства, подавляющие перистальтику кишечника и лекарственные препараты против диареи. Это может привести к усугублению интоксикации организма и кишечной непроходимости.
Также не давайте подслащенные газированные напитки, сладкий сок или чай, поскольку они могут усилить диарею.
Если состояние больного не улучшается или становится хуже, вызывайте скорую.
Раньше мы рассказывали, как правильно применять таблетки для обеззараживания воды.
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