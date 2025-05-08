"Забрали детей и заморозили счет": Канье Уэст шокировал новым клипом (видео)

Кажется, что мир уже привык к зашкварам Уэста, однако его новая песня в очередной раз заставляет задуматься над уровнем его психического здоровья. Неудивительно, что Ким Кардашьян решила бороться за опеку с бывшим. И, судя по словам рэпера в песне "HH HEIL", она уже добилась первых результатов.

"Черт возьми, эти люди забрали у меня детей, потом заморозили мой банковский счет. Во мне столько злости, но нет способа ее выплеснуть", - пропел рэпер.

В клипе изображена группа обнаженных по пояс темнокожих мужчин в шкурах животных, которые произносят любовь к Гитлеру. Дату релиза Уэст выбрал не случайно - она пришлась на 8 мая - День Победы в Европе (в Украине - День памяти и победы над нацизмом - ред). Даже в США уже начали отмечать эту дату вместе со всем миром.

"Имея все эти деньги и славу, я до сих пор не могу видеть своих детей. Все видят мой Twitter, но не видят, как я себя чувствую. Поэтому я стал нацистом, да, сучка, я - злодей", - сказал он.

Ye в очередной раз назвал себя нацистом (фото: Getty Images)

Канье также высказался об отношениях с новой женой Бьянкой Цензори, которая недавно вернулась к нему. Рэпер заявил, что якобы любит наблюдать за тем, как кто-то занимается интимом с его женщиной. А также - описал, как "она тянется рукой в штаны" и "держит мир в руках".

Также он затронул тему своих скандальных сообщений в соцсетях, из-за которых его временно банили на нескольких платформах, в частности на X.

"Они не понимают того, что я говорю в Twitter", - пояснил он.

Песня завершается использованием фрагмента выступления Гитлера 1935 года.



Что известно о борьбе Ким и Канье за опеку над детьми

Уэст не раз публично спорил с бывшей относительно совместного воспитания 11-летней дочери Норт и трех младших детей - дочери Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма. Теперь он утверждает, что ему не дают видеться с детьми.

После развода пара имела равноценную опеку. Ким хотела, чтобы дети поддерживали связь с отцом. Однако скандальные заявления и поведение рэпера заставили Кардашьян волноваться за их безопасность и подтолкнули обратиться к юристам. Последней каплей в частности стало то, что рэпер привлек дочь Норт к созданию песни вместе с P.Diddy, которого обвиняют в торговле людьми, сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних. Также он говорил, что жалеет о рождении детей от Ким.