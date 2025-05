Запрещенные шоу, выступление Украины и токсичные артисты. Интервью с режиссерками "Евровидения"

– Ваша постановка для певицы из Люксембурга - одна из самых обсуждаемых. Сколько же стоит хороший номер для "Евровидения"?

– Хороший номер на "Евровидении" действительно стоит дорого - это важно понимать. Все зависит от концепции: чем сложнее наполнение, тем больше людей надо привлечь, больше костюмов изготовить, сложнее сетап сцены. А на "Евровидении" сценические постановки обычно очень сложные.

К тому же если используются спецэффекты, их приходится заказывать у поставщиков из страны-организатора. Это уже не наши цены, а европейские - а в Европе спецэффекты чрезвычайно дорогие. То же касается реквизита: даже если он негабаритный и его можно привезти с собой, потом возникает вопрос утилизации. Если его не забирают обратно, это еще один дополнительный пункт расходов.

Есть много нюансов, о которых в Украине даже не задумываешься - те же логистика, технические требования, регламенты. В итоге, создать эффектный номер на "Евровидении" всегда дорого. Такова уж реальность.

Наталья Лобасева, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко (фото предоставлено режиссерками)

– Чей номер в финале прошлогоднего шоу вам больше всего понравился и какое выступление было откровенным визуальным провалом?

– В этом году нам действительно показалось - возможно, потому что мы были там долго, видели почти всех, наблюдали номера по несколько раз, - что на "Евровидении" было очень много сильных выступлений. Не просто песен, а именно перформансов - целостных и визуально, и содержательно.

Если говорить о фаворитах, то, конечно, нас поразил номер от Украины. И не только потому, что это наша страна - он был действительно очень качественным. Отличался от других: великолепная картинка, сильный телевизионный эффект, тонкая режиссура, которая помогала глубже почувствовать песню. Нам понравилось все - и артисты, и костюмы, и цвета. Однозначно, для нас это выступление - в топе.

Также очень понравились Литва и Латвия. Русалочки из Латвии еще на нацотборе бросились в глаза - у них и визуал крутой, и песня, и общая подача. Италия - еще один наш фаворит. Необычайно красивая песня, сильное выступление. После него даже захотелось больше узнать об артисте - мы пересмотрели клипы, которые сняты в той же эстетике: с гротеском, юмором, утонченной визуальной подачей. Видно, что это артист не только для "Евровидения" - он несет свою энергию и вне сцены конкурса.

Очень понравилась Швейцария. Это тот случай, когда номер вроде бы минималистичный - один человек, камерная атмосфера, кинематографическая подача - но сделать его так глубоко музыкальным и современным очень сложно. Это тот тип выступления, где ничего не летает, не взрывается, но ты смотришь - и тебе интересно, не отводишь взгляд.

Еще хочется вспомнить Австрию - абсолютно другой стиль, очень оригинальное решение. Они тоже сильно отличались, и это было классно. Современная ретро-подача, как из фильмов Роберта Эггерса.

Нам очень понравилась песня представителей Германии. И, судя по баллам, Европа тоже высоко оценила их. Визуальная часть, возможно, не была чрезвычайной, но именно песня и беззаботная легкая манера солистки были настолько сильными, что "вытянули" весь номер. Это действительно сработало.

Что касается номеров, которые нам не понравились - это, конечно, субъективное мнение нашего трио. У каждого свои вкусы, кому-то что-то нравится, кому-то - нет. Но если говорить о наших впечатлениях, то, вероятно, это были выступления Исландии, Ирландии и Австралии. Они визуально казались нам устаревшими. Не было ничего смешного, ироничного или хотя бы концептуального - просто очень вторичные и невыразительные постановки. Казалось, что вот-вот где-то можно было бы "докрутить", и уже выглядело бы лучше - но нет.

В этом году вообще было много похожих номеров. Например, сразу три участника обыгрывали тему альтер эго: Кипр, Бельгия и Чехия. Все трое - очень современные исполнители, с классными песнями и стильными постановками. Но никто из них не прошел в финал, и это было для нас настоящим удивлением.

Еще один тренд этого года - визуально похожие номера, которые мы для себя в шутку называли "огонь и лед". Много где присутствовал огонь, летающие элементы, драконы, типичные цвета - синее, огненное, и все это меняется по очереди. Создавалось впечатление, что все вдохновлялись чем-то очень похожим.

Украинки создали сценический номер для Люксембурга (фото предоставлено режиссерками)

– Что не так с номером Томми Кеша?

– Самое главное - этот артист тесно связан с Россией и сотрудничает с российскими режиссерами, и все об этом знают. Именно это - ключевая проблема, которая перечеркивает все остальное, связанное с этим номером, для нас как для зрителя.

Если же говорить с более профессиональной точки зрения, то харизма артиста кажется очень негативной, что со сцены, что в жизни. Ты просто не хочешь следить за его историей или выступлением. Хотя песня конечно "порвала" слушателя, имеет невероятную вирусную силу. А сколько усилий вложили в промокампании перед конкурсом, то это и не передать! Это очень сказалось на голосовании зрительской аудитории.

– А как вам JJ?

– На самом деле мы обратили на него внимание еще на этапе национальных отборов, как только стало известно, что именно он будет представлять Австрию. Его постановка тогда уже выглядела интересной, а клип на конкурсную песню - действительно классный. Видео получилось очень стильным, и в целом песня хорошо показывает его как артиста: разные музыкальные жанры, интересный образ, харизма.

Мы сразу отметили, что Австрия имеет все шансы на победу - и, честно говоря, совсем не удивлены, что победил именно JJ. Его номер был сильным: театральным, но в то же время современным. Они смогли сделать большую сцену не камерной, а по-настоящему масштабной, с продуманными современными решениями. При этом артист остался собой, сохранил свою индивидуальность и даже усилил ее.

Если уж говорить очень субъективно и по мелочам, нам, возможно, немного не хватило самого артиста в кадре - хотелось больше крупных планов, его глаз, лица. Потому что номер темный, нуарный, с выразительной атмосферой - и это работает прекрасно. Но какие-то детали артиста, микроэмоции, немного "съелись". Это, конечно, если уж углубляться в нюансы.

– На ваш взгляд: сегодня "Евровидение" - это о музыке или политике?

– Это точно 50 на 50. Половина - это музыка, оценка выступления и артиста, а другая половина - политика. Взаимоотношения между странами, высказывания и поведение артистов в том или ином политическом контексте всегда влияют на оценивание, особенно зрителей. Не думаем, что для кого-то это секрет. Мы все видим, как все происходит.

Конечно, бывают исключения. Если песня действительно сильная, а артист - мощный, это может изменить расклад сил. В таких случаях музыка преобладает: когда вся страна увлечена композицией, политический фактор отходит на второй план - хочешь не хочешь, а голос отдаешь ей.

Что происходило на "Евровидении" (фото предоставлено режиссерками)

– Это уже не первая ваша работа на "Евровидении". Была ли какая-то цензура со стороны организаторов конкурса или делегации? Что-то приходилось "обрезать" или "сглаживать углы"?

– Да, это не первый случай работы с "Евровидением". Но, по сути, такой - единственный. Потому что, честно говоря, цензура со стороны организаторов все еще остается, она никуда не исчезла. Понятно, что политические месседжи в номере никто открыто не поднимает.

В случае с номером для Лоры мы и не планировали каких-то политических акцентов, поэтому и не было никаких замечаний ни со стороны делегации, ни со стороны организаторов. Единственное, что просила делегация Люксембурга - добавить к номеру Лоры Торн флешбек на выступление Франс Галль - победительницы "Евровидения" от Люксембурга 60 лет назад. Ее песня тогда была о том, может ли голос девочки когда-нибудь стать громче. И сейчас композиция Лоры определенным образом является сиквелом той истории.

Мы это учли и решили насытить номер такими маленькими отсылками, "пасхалками". В нашем домике, который является центральным элементом номера, присутствует телевизор, на котором крутится отрывок выступления Галль. На втором этаже висит платье, идентичное тому, в котором она пела. В интерьере есть разбросанные паттерны, которые стилистически перекликаются с ее номером. И даже ретро-микрофон - точно такой, как у Франс.

А вот когда мы создавали "Welcome to Our House" (внеконкурсный номер Ребекки Фергюсон и Елены Тополи на "Евровидении-2023" - Ред.), там действительно было много моментов, которые требовали обсуждения. И цветовая гамма, и свет, и символы, и графика, и звуки - все это тщательно согласовывали с организаторами. Тогда мы прямо касались темы войны, и очень важно было подать ее максимально деликатно - так, чтобы смысл был понятен, но не нарушал правил конкурса.

– Почему некоторые страны приглашают постановщиков из Украины? Вопрос в цене или, возможно, своих идей не хватает?

– Мы хотим четко подчеркнуть, что это не связано с ценами. Если кто-то думает, что приглашение в Украину означает, что людям не платят или предоставляют только еду, то это не так. Все цены являются рыночными, как в Европе, так и в Украине.

Приглашают украинцев из-за того, что они уже давно занимаются созданием качественного контента в различных сферах. Среди них много постановщиков, хореографов, клипмейкеров, операторов и кинорежиссеров, которые зарекомендовали себя в мире.

Это замечают и ценят. Например, на "Евровидении" каждый год работает украинская компания OperTec, которая специализируется на операторских технологиях. Они являются единственными в Европе с такой техникой и каждый год участвуют в этом мероприятии, внедряя новые технологии для съемки.

Когда мы выиграли тендер на люксембургский национальный отбор "Евровидения", организаторы и глава делегации от Люксембурга были очень рады, ведь они следят за украинским шоубизнесом и видят высокий уровень профессионализма украинцев.

Приглашают нас, потому что украинцы действительно поражают. У нас есть свой стандарт перфекционизма в постановках и других аспектах, а также безмерный трудоголизм. Мы сами установили высокие планки и достигли их благодаря нашим усилиям. Это касается всех украинцев, которых они встречают в разных сферах.

Украинки ставили номер для Лоры Торн (фото предоставлено режиссерками)

– Работать с Лорой Торн оказалось легче, чем с украинскими исполнителями? Какие вообще самые разительные отличия вы бы выделили в подходах европейцев и наших артистов к созданию концертных шоу?

– На самом деле у нас уже есть опыт сотрудничества с европейскими и американскими рынками, артистами и так далее, поэтому нет большой разницы в работе, скажем, с Лорой или с украинскими артистами. Она очень напомнила нам Надю Дорофееву своим трудоголизмом, выдержкой и вежливостью. Лора никогда не оставит репетицию, если другие еще работают - она будет работать до последнего, даже если устала или голодна. Она очень ответственная, никогда не скулит и всегда старается достичь главного результата: если нужно еще поработать, значит - нужно.

Сотрудничество оказалось очень легким. Стоит отметить, что Лора была практически неизвестным артистом до "Евровидения". Это ее первая большая сцена и серьезное сотрудничество с командой, которая ее окружает. В нашей команде не было никаких споров или недовольств, что создавало прекрасную атмосферу во время репетиций и встреч. Вся делегация отличалась дружественностью и позитивом.

Если говорить о сцене, то украинская сцена никоим образом не проигрывает европейской или американской. В плане качества, идей и всего остального мы на одном уровне. Единственное, что влияет на разницу - это бюджеты. Особенно сейчас, когда раньше были более масштабные проекты с большими финансированиями для артистов, премий и концертов. Бюджет позволяет тратить больше времени на репетиции, что потом положительно сказывается на результате. Когда люди имеют возможность работать без усталости и голода, они гораздо эффективнее выполняют свою работу. Это единственное отличие - только бюджет.

– Есть ли у вас запросы от топовых мировых звезд прямо сейчас?

– У нас уже есть много параллельных зарубежных проектов, над которыми мы работаем. Мы даже не задумываемся, нужны ли нам еще какие-то топовые звезды. Например, был очень классный момент, когда мы встретились с Кончитой Вурст и ее командой. Это было так приятно, как будто мы старые друзья. Мы обсудили всех участников, наших фаворитов, и как все происходило.

После национального отбора команда обратилась к нам с просьбой предоставить видеоконтент, который мы создали (исполнитель выступал на национальном отборе в Люксембурге в качестве приглашенного гостя - Ред.) Они планируют использовать его для презентации своей песни. По их словам, они "вокруг этого контента концептуально продумывали, как презентовать песню".

Это было особенно приятно для нас, ведь раньше мы ни с кем не делились подобным материалом. Теперь же им важно показать этот контент прежде всего нам - как авторам номера, который стал частью их презентационной концепции. А дальше, как говорится, посмотрим!

– Есть ли на украинской поп-сцене кто-то, для кого вы бы никогда не захотели работать даже за большие деньги?

– Интересный вопрос. Нам когда-то даже сказали: "Боже вы такие глупые! Могли бы уже нормально зарабатывать - и имели бы себе и машины, и квартиры". Но мы такие - очень честные режиссеры. С нами это не работает.

Лора Торн (фото предоставлено режиссерками)

– То есть, не достаточно, чтобы какой-то артист просто пришел к вам, отвалил много денег и сказал: "Сделайте мне номер"?

– Были случаи, скажем прямо, когда нам предлагали любые гонорары, любые деньги - только сделайте. Но мы отказывались. В общем, мы часто отказываем.

Конечно, можно взять деньги и пойти что-то придумывать. Но если ты не создашь качественный продукт для артиста - а для нас это очень важно - то какая в том ценность? Мы сами должны быть довольны результатом. У нас не работает подход "как-то пройдет - и хорошо". Мы не из тех, кто делает что-то кое-как, чтобы быстрее заработать и перейти к следующему проекту.

Нам важно найти решение, сформулировать видение. Если нет этого ощущения, что мы действительно можем что-то дать артисту - мы отказываем. Такие мы. И пока, слава Богу, остаемся верны себе.

– Что вас раздражает больше всего в работе с украинскими звездами: капризы, бюджет или "звездная болезнь"?

– Ой, а сейчас мы вам расскажем, что нас раздражает. Действительно интересный вопрос. Спасибо!

Первое, что очень раздражает - это когда артист не понимает, что он делает на сцене. Когда не осознает, что несет своими песнями, не понимает, чего хочет, как себя видит, что именно он пытается донести своим творчеством.

Речь идет даже не о нашем тесном креативном процессе с артистом - это должно быть заложено в человеке изначально. Потому что когда этого нет и все сводится к продюсерскому конструкту, где артист просто приходит и выполняет придуманное кем-то другим - это неинтересно. И нам неинтересно. Тогда возникает вопрос: зачем вообще петь, если ты сам не понимаешь, о чем это и зачем это?

Второй пункт - это бюджет. Но не в смысле, что его мало или много, а в том, что ожидания часто не соответствуют возможностям. У нас уже даже есть внутренняя шутка: хотелки - зашкаливают, бюджет - не очень.

Очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда хотят проект "как в Голливуде", но не готовы инвестировать даже в базовую реализацию. А потом удивляются, почему ничего не получилось. Мы всегда просим сразу озвучить бюджет - не для того, чтобы сразу что-то "нарезать", а чтобы понимать рамки. Потому что если ты сразу видишь, что идея выходит за пределы бюджета, то ее лучше даже не начинать - не тратить ресурсы людей и не создавать ложные ожидания.

Когда ты работаешь не впервые и имеешь опыт, уже можешь прикинуть хотя бы приблизительную стоимость реализации. Поэтому этот вопрос - один из базовых.

Украинки рассказали о работе на "Евровидении" (фото предоставлено режиссерками)

– Как вы оцениваете роль женщин-режиссерок в современном шоубизнесе? Сталкивались ли вы с гендерными стереотипами в своей карьере?

– Мы прекрасно оцениваем роль женщин-режиссерок в современном шоубизнесе. Но так же - и роль мужчин-режиссеров. На самом деле гендер здесь не имеет никакого значения. Важно то, что ты создаешь, каких результатов достигаешь, какие у тебя цели. Именно это определяет, кто ты в профессии.

Никто нам не говорил чего-то вроде: "Ты женщина - иди готовь борщ", а я, мол, мужчина - буду режиссером". С таким не сталкивались. И, к счастью, работаем в среде, где это не имеет значения.

– В одном из интервью вы упоминали, что отказали Джареду Лето из-за работы над украинским проектом. Не жалеете ли вы об этом решении?

– Ой, да, такое было. Мы до сих пор иногда вспоминаем этот случай с улыбкой: мол, Джареду Лето отказали - значит, можем отказать любому. Но на самом деле - нет, мы точно не жалеем.

На тот момент у нас уже было несколько очень сложных проектов. И было бы значительно хуже, если бы мы взялись еще и за это выступление, но сделали его некачественно. Это же потом - как от такого "отмыться"? Когда тебе дали шанс, а ты его провалил...

Возможно, все могло сложиться иначе, но тогда мы просто не чувствовали в себе достаточно сил, чтобы создать что-то действительно крутое для артиста такого уровня в течение очень лимитированного времени. Поэтому мы все взвесили и решили лучше отказаться, чем потом стесняться результата.

Да и опыта у нас тогда было значительно меньше. Наверное, если бы такая ситуация случилась сейчас, когда мы уже ведем по 5 проектов одновременно и лучше понимаем, как распределять силы и приоритеты, мы могли бы действовать иначе. Но на тот момент это было правильное решение.

Мы не жалеем - это часть нашего творческого пути. И, возможно, этот отказ был нужен, чтобы впоследствии встретиться снова и уже точно сделать что-то уверенное, сильное и качественное.

Как ставили выступления на "Евровидение" (фото предоставлено режиссерками)

– Как думаете: какое шоу надо сделать, чтобы Украина имела реальный шанс победить на "Евровидении" в ближайшем будущем?

– На самом деле если посмотреть на выступления Украины на "Евровидении" в целом, то видно, что у нас все хорошо - и с шоу, и с песнями. За последние уже более десяти лет, кажется, Украина либо побеждала, либо стабильно входила в топ-10. Украинские артисты и песни на "Евровидении" всегда были на высоком уровне.

Чего бы хотелось добавить, так это веры и поддержки от аудитории, чтобы все смогли подходить к отбору и подготовке выступления с легкостью и вдохновением, а не с постоянным противостоянием.

Мечтаем, чтобы Украина снова могла выступать легкомысленно и беззаботно, потому что сейчас мы никак, и это понятно, не можем оторваться от контекста.

Мы очень хотим, чтобы в следующем году от Украины прозвучала именно победная песня. И речь не только о месте в финале - важно, чтобы это была сильная, знаковая песня, которую мы все будем ждать и в которую искренне верим. А первое место у нас еще точно будет - и не одно. Мы в этом уверены.