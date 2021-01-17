Ці захворювання маскуються під поганий настрій: які симптоми потрібно знати

Поганий настрій буває навіть у самих життєрадісних і позитивних людей. Причин тому може бути багато й іноді це проста нестача вітамінів або сонця, особливо в зимовий час. Однак медики назвали серйозні захворювання, які маскуються під поганим настроєм і саме пригнічений стан часто стає єдиним симптомом.

Якщо вас часто відвідує пригнічений стан без видимої причини або вами опановує страшне роздратування стосовно оточення, то проблема може бути зовсім не в поганому характері. Які симптоми прихованих захворювань потрібно знати, розповіли на порталі From-ua.

Хвороби щитоподібної залози

Гормони щитовидки контролюють всі процеси організму і будь-який збій в області метаболізму може викликати проблеми з увагою, тривожність, нервозність або пригніченість. Щоб перевірити свій стан, необхідно звернутися до ендокринолога і здати аналіз на гормони. Можливо, для того, щоб виправити настрій, достатньо буде пропити курс необхідних препаратів.

Діабет

Порушення балансу глюкози в крові може привести до недостатньої вироблення хімічних речовин, які так необхідні організму. Наприклад, недолік серотоніну викликає дратівливість, агресію, тривожність і навіть панічні атаки. Рівень цукру обов'язково потрібно тримати під контролем, і, якщо ваше роздратування проявляється дуже часто і без істотних причин – негайно звертайтеся до лікаря, щоб пройти обстеження на діабет.

Хронічні болі

Гарний настрій надовго не втримається, якщо людину відвідують хронічні болі незрозумілого походження. Навіть препарати, що їх знімають, не можуть дати довгострокового ефекту. Різкі перепади настрою і дратівливість – часто бувають побічним ефектом болезаспокійливих препаратів.

Депресія

Сумний стан, постійне відчуття пригніченості, відчуття безсилля та інші прояви поганого настрою часто бувають у людей, які страждають тривожними розладами, біполярним розладом, депресією, посттравматичним синдромом. До поганого настрою часто додаються різкі емоційні перепади та підвищена агресивність.

Недолік вітаміну D

Якщо ви працюєте вдома і рідко виходите на вулицю і при цьому ваш організм відчуває нестачу сонячного світла, то це призводить до дефіциту вітаміну D. Порушення сну свідчить про порушення циркадних ритмів, і погіршує ситуацію депресивний стан і депресія. Потрібно перевірити організм на дефіцит вітаміну D.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали головну ознаку того, що ви вже перехворіли на COVID-19.

А також розповідали про те, що медики назвали симптоми червоного вовчака.