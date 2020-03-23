Як не захворіти коронавірусом: Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин

Коронавірус в Україні став причиною страху контактів з тваринами
Коронавірус в Україні зафіксований у 73 осіб, більша половина з них - у Києві. Днями в мережі з'явилося фото білбордів МОЗ, на яких зазначалося, що потрібно уникати контактів з тваринами, щоб не захворіти COVID-19. Правдивість цієї інформації викликала у людей сумніви.
У міністерстві заявили, що ця інформація базувалася на даних за станом на кінець січня і початок лютого. Але власники тварин почали панікувати. Захисники тварин в регіонах повідомили про велику кількість здачі тваринок у місцеві притулки.
Колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун розповіла у своєму Facebook про те, що ВООЗ та інші організації зазначають, що в даний час немає доказів того, що тварини можуть бути носіями коронавіруса, або ж людина може заразити вірусом тварину.
При цьому існують рекомендації, як краще поводитися з тваринами у період поширення вірусу:
Супрун також відповіла на питання, якщо домашні тварини не можуть захворіти COVID-19, чи можуть вони якимось чином перенести вірус на собі? За її словами, теоретично це можливо, але ризик дуже низький.
Це можливо у випадку, якщо хвора людина кашляла або чхала на тварину, а потім інша людина торкнулась цієї тварини, а потім, не помивши руки, торкнулась свого чола, носа або рота.
Раніше Уляна Супрун розповіла про створення вакцин від COVID-19 і пояснила, скільки ще чекати ліки від коронавіруса.