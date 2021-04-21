Захворіти на COVID-19 можна після першого щеплення: лікар розповіла, що робити

За словами медика, другу дозу вакцини вводити потрібно обов'язково, але після повного одужання. Причому в такому випадку імунітет буде дуже хорошим.

"У таких випадках потрібно відразу після того, як одужали, вакцинуватися повторно, за всіма рекомендаціями ВООЗ. Це дасть дуже агресивний і хороший імунітет", - говорить Олещенко.

Лікар також розповіла, чи потрібно бігти здавати антитіла після того, як вам ввели першу дозу вакцини.

"ВООЗ не рекомендує здавати на антитіла ні до, ні після вакцинації. Якщо ви все-таки вирішили перевірити дію, то потрібно перевіряти на 30-40-й день після вакцинації. Але цього робити не потрібно, перше введення вакцини може не дати відповіді. Ми повинні розуміти, що вакцинація не є 100% захистом. Щоб зберегти нерви і не засмучуватися, краще не робити", - заявила медик.