Забив до смерті: з'явилися подробиці вбивства відомої жінки-волонтера під Дніпром

З'ясувалося, що нападник намагався її пограбувати, але волонтер чинила опір після чого чоловік наніс їй кілька сильних ударів, які стали смертельними.

Співробітники поліції затримали нападника і тепер йому загрожує тюремний термін до 15 років. Жінку поховають сьогодні, 14 квітня.

Зазначимо, що загибла Анжела Мончинскьа зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

Ветерани її знали і поважали. У неї була нагорода "За вірність українському народу".

Анжела Мончинська допомагала військовим з самого початку війни (відео: YouTube)