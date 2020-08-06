Забіг за кавою і солоденьким: Зеленського помітили в незвичайному місці

Володимира Зеленського помітили в незвичайному місці (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де купив каву і солодке в супермаркеті

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту Донбасом зайшов до супермаркету в Бахмуті. Він встиг купити кави та солодке, а також поспілкуватися з місцевими жителями й навіть зробити селфі.

Відео відвідування супермаркету опублікувала на своїй сторінці прессекретар президента Юлія Мендель. Вона зазначила, що Зеленський зайшов в магазин, купив кави та солодке, а після того, як розрахувався на касі, кілька хвилин він приділив спілкуванню з місцевими жителями. У магазині Володимир Зеленський перебував разом з охоронцями, які супроводжували його від каси до виходу з супермаркету.

На своїй сторінці в Telegram президент України похвалив жителів Бахмута за те, що вони дотримуються маскового режиму.

"Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині. У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей. На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини. Вдячний за це кожному українцю. ", - написав Володимир Зеленський.

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