"За речі готові глотки порвати": з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі

Скріншоти

На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Охоронці при цьому тримають огорожу.

Зазначимо, що за "обновками" в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.

Реакція мережі на те, що відбувається

Більшість юзерів негативно відгукуються про таку поведінку дніпрян. Ось кілька найбільш "м'яких" коментарів:

За речі готові один одному глотки порвати

Може, там гроші європейці в кишенях залишають

Давно такого не бачив

Який кошмар

Стадо баранів

Це з діагнозом. Вони від магазину до магазину бігають...

Але деякі пишуть, що "довели народ".

"Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками", - коментує дніпрянин Олег.