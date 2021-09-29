"За речі готові глотки порвати": з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі

У Дніпрі люди в прямому сенсі брали штурмом секонд-хенд "ЕкономКлас". Судячи з усього, це відбувалося в день завезення товару.
Відео опублікував місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається. Автор назвав ці кадри лаконічно - "битва за труси" (щоб подивитися відео - гортайте до кінця сторінки).
Скріншоти
На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Охоронці при цьому тримають огорожу.
Зазначимо, що за "обновками" в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.
Більшість юзерів негативно відгукуються про таку поведінку дніпрян. Ось кілька найбільш "м'яких" коментарів:
Але деякі пишуть, що "довели народ".
"Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками", - коментує дніпрянин Олег.
Раніше люди штурмували один із секонд-хендів столиці у день завезення нового товару.