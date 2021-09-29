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"За речі готові глотки порвати": з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі

Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі люди в прямому сенсі брали штурмом секонд-хенд "ЕкономКлас". Судячи з усього, це відбувалося в день завезення товару.

Відео опублікував місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається. Автор назвав ці кадри лаконічно - "битва за труси" (щоб подивитися відео - гортайте до кінця сторінки).

Скріншоти

На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Охоронці при цьому тримають огорожу.

Зазначимо, що за "обновками" в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.

Реакція мережі на те, що відбувається

Більшість юзерів негативно відгукуються про таку поведінку дніпрян. Ось кілька найбільш "м'яких" коментарів:

  • За речі готові один одному глотки порвати
  • Може, там гроші європейці в кишенях залишають
  • Давно такого не бачив
  • Який кошмар
  • Стадо баранів
  • Це з діагнозом. Вони від магазину до магазину бігають...

Але деякі пишуть, що "довели народ".

"Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками", - коментує дніпрянин Олег.

Раніше люди штурмували один із секонд-хендів столиці у день завезення нового товару.

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Дніпро