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Появляются чешуйки на коже: вот при каком заболевании обязательно нужно наносить SPF

Какие факторы провоцируют возникновение псориаза (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за кожей является неотъемлемой частью повседневной жизни больных псориазом. Существует мнение, что при таком заболевании кремы из SPF могут навредить. Однако это распространенный миф.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что такое псориаз

Псориаз - это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, когда клетки кожи начинают расти быстрее нормы. В результате на коже появляются красные наросты и серебристые чешуйки. Чаще проявления псориаза можно увидеть на коленях, локтях, коже головы, нижней части спины, лице, ладонях и стопах.

Однако признаки болезни могут появиться и в других частях тела. К примеру, на ногтях или в участке вокруг рта.

В зависимости от природного цвета кожи сыпь может отличаться по цвету от серого до красного.

Сначала воспаление, которое длится неделями или даже месяцами, затем - временная ремиссия и снова воспаление. У людей, имеющих генетическую предрасположенность к болезни, триггерами могут стать инфекции, ожоги, ранения или прием некоторых медикаментов.

Подходы и схемы лечения отличаются в зависимости от частного случая. Но в целом эффективными показали себя следующие методы:

  • топические кортикостероиды (кремы)
  • фототерапия (воздействие ультрафиолета на пораженный участок кожи)
  • системная терапия - лекарство в виде таблеток или инъекций

Нужно ли наносить SPF при псориазе

Среди распространенных методов против проявлений болезни - топические (местные) кремы с кортикостероидами, фототерапия (воздействие ультрафиолета на пораженные участки кожи) и прием препаратов.

Также специалисты рекомендуют людям с псориазом "солнечные ванны". Известно, что солнечные ванны действительно помогают, в то же время ожоги (от солнца в частности) - существенный фактор для обострения болезни. Здесь важно сохранять баланс.

Однако старайся не планировать выход на улицу в наиболее активные солнечные часы (12-15). И обязательно наносим солнцезащиту из SPF 30. Существуют средства специально для чувствительной кожи.

Псориаз и стресс - есть ли связь

Дерматолог Алекса Кимбалл рассказала, что стрессовые события могут усугублять проявления псориаза.

Однако понимание того, что именно и какие ситуации влечет за собой стресс, может стать первым шагом для того, чтобы лучше с ним справиться.

К сожалению, во время войны не все зависит от нас. Когда мы слышим звуки взрывов и чувствуем опасность для жизни, никакая медитация не поможет. Иногда это стоит просто принять и обсудить с врачом.

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