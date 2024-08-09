Появляются чешуйки на коже: вот при каком заболевании обязательно нужно наносить SPF

Что такое псориаз

Псориаз - это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, когда клетки кожи начинают расти быстрее нормы. В результате на коже появляются красные наросты и серебристые чешуйки. Чаще проявления псориаза можно увидеть на коленях, локтях, коже головы, нижней части спины, лице, ладонях и стопах.

Однако признаки болезни могут появиться и в других частях тела. К примеру, на ногтях или в участке вокруг рта.

В зависимости от природного цвета кожи сыпь может отличаться по цвету от серого до красного.

Сначала воспаление, которое длится неделями или даже месяцами, затем - временная ремиссия и снова воспаление. У людей, имеющих генетическую предрасположенность к болезни, триггерами могут стать инфекции, ожоги, ранения или прием некоторых медикаментов.

Подходы и схемы лечения отличаются в зависимости от частного случая. Но в целом эффективными показали себя следующие методы:

топические кортикостероиды (кремы)

фототерапия (воздействие ультрафиолета на пораженный участок кожи)

системная терапия - лекарство в виде таблеток или инъекций

Нужно ли наносить SPF при псориазе

Среди распространенных методов против проявлений болезни - топические (местные) кремы с кортикостероидами, фототерапия (воздействие ультрафиолета на пораженные участки кожи) и прием препаратов.

Также специалисты рекомендуют людям с псориазом "солнечные ванны". Известно, что солнечные ванны действительно помогают, в то же время ожоги (от солнца в частности) - существенный фактор для обострения болезни. Здесь важно сохранять баланс.

Однако старайся не планировать выход на улицу в наиболее активные солнечные часы (12-15). И обязательно наносим солнцезащиту из SPF 30. Существуют средства специально для чувствительной кожи.

Псориаз и стресс - есть ли связь

Дерматолог Алекса Кимбалл рассказала, что стрессовые события могут усугублять проявления псориаза.

Однако понимание того, что именно и какие ситуации влечет за собой стресс, может стать первым шагом для того, чтобы лучше с ним справиться.

К сожалению, во время войны не все зависит от нас. Когда мы слышим звуки взрывов и чувствуем опасность для жизни, никакая медитация не поможет. Иногда это стоит просто принять и обсудить с врачом.