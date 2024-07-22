Появляется сыпь на губах: какая распространенная инфекция часто возникает у людей

Многие люди на планете уже слышали о вирусе простого герпеса. Около 67% населения инфицированы этим вирусом. Как оказалось, избавиться от него навсегда нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
У детей первичная инфекция обычно проявляется гингивостоматитом - воспалением десен и губ. В то же время может присутствовать лихорадка и поражение полости рта, что в дальнейшем могут вызвать кратковременные сложности во время питья и глотания в целом.
У взрослых первый эпизод проявляется как тяжелый фарингит (воспаление горла) с лихорадкой и увеличением лимфатических узлов.
Знакомый большинству лабиальный герпес (поражение на губах) чаще всего свидетельствует о реактивации вируса. Однако не всегда сыпь на губах - это герпес.
У большинства пациентов за 24 часа до появления поражений на губах развиваются продромальные симптомы в области губ, таких как боль, жжение, покалывание и зуд.
Самая большая проблема с герпесом - это замкнутый круг возвращения его проявлений.
Следует принять тот факт, что после перенесенного эпизода острой инфекции герпес остается на всю жизнь. Вирус скрывается в нервных ганглиях и при определенных условиях может давать о себе знать посредством рецидивов.
Факторы, ускоряющие рецидив:
Постоянные рецидивы высыпаний нуждаются в дополнительных обследованиях. И наиболее эффективно исследование выделений из везикул методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), который точно подтвердит или опровергнет природу жалоб.
Частота рецидивов зависит исключительно от факторов, провоцирующих новые эпизоды высыпаний на губах и других участках.
Для лечения существуют единственные эффективные препараты - ацикловир и его производные (валацикловир и фамцикловир). Курс и дозировка достаточно индивидуальны, поэтому прежде всего следует согласовать эти вопросы с врачом.
Нанесение мазей может даже провоцировать новые рецидивы или участить их. Препараты в виде инъекций или таблеток попадают в кровоток и способны ингибировать вирус в тех местах, где он наиболее активен.
При наличии частых рецидивов обязательно следует обратиться к врачу, чтобы подобрать эффективный курс противовирусной терапии. В некоторых случаях курс может занять до 6 месяцев или даже дольше.
Основная общая задача врача и пациента - максимально угнетить вирус и уменьшить действия факторов, провоцирующих рецидивы.
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