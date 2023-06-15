Появился "суперврач", прогнозирующий риск смерти с точностью 85%

Как работает необычный врач

В новом исследовании ученые из Нью-Йоркского университета решили выяснить, смогут ли они научить искусственный интеллект (ИИ) делать прогнозы относительно пациентов на основе медицинских записей.

В настоящее время искусственный интеллект может делать прогнозы на основе грамотно структурированных данных, таких как УЗИ и результаты анализов. Ведь главная проблема состоит в том, что два разных врача могут по-разному описывать симптомы и лечение одного пациента.

Чтобы научить "нового врача", исследователи добавили в его базу миллионы медицинских заметок, написанных врачами для более 380 000 пациентов. Окончательный набор данных составил около 4,1 миллиарда слов.

После обучения способность ИИ предусматривать повторную госпитализацию. NYUTron превзошел стандартные модели, правильно определив 85% пациентов, которые умрут в больнице.

NYUTron также "победил" шесть врачей, которым было поручено спрогнозировать возможность повторной госпитализации 20 пациентов на основе выписных писем. Медиана точности врачей составляла 62,8%, а ИИ - 77,8%.

Однако искусственный интеллект не был лучшим в прогнозировании риска повторной госпитализации.

Используют ли такую технологию в мире

Сегодня известно об искусственном интеллекте британской команды врачей. Он может смотреть на сканирование сетчатки глаза, чтобы предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациента.

В то же время другой искусственный интеллект может предсказать риск рецидива меланомы, просто глядя на фотографии первичного рака кожи.