Появилось видео, как украинские футболисты дают тягла россиянам в Турции

Представители "Миная" находятся в Турции на собрании (фото: instagram.com/minaj_footballclub)

Даниил Колесник (фото: instagram.com/1kolesnyk)

Разные инсайды говорят, что самое активное участие в драке принимал 21-летний нападающий "Миная" Даниил Колесник. Именно он первым вступился за уборщицу гостиницы, в отношении которой неадекватно повели себя россияне.

Затем на помощь одноклубнику поспешили правый вингер команды, 27-летний Олег Вишневский, а также 33-летний левый защитник Дмитрий Немчанинов. К слову, Дмитрий выступал за российский коллектив "Крылья Советов", правда, всего год. Сейчас у Немчанинова твердая проукраинская позицию.

Заметим, что по словам журналиста Романа Бебеха, футболист "Шинника" "был в неспортивном состоянии и обрыгал туалет".

"После этого начал вести себя очень некрасиво по отношению к женщине, работающей в гостинице", - пишет Роман в Telegram-канале "Бомбардир".

Отреагировал на инцидент и главный герой истории - Колесник.

"Отстаиваем нашу честь, как можем. И где место оркам - вы уже поняли", - написал Данило в своем Instagram.

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Что говорят у ФК "Минай" о драке

После обеда 14 февраля в соцсетях "Миная" появилось официальное сообщение, в котором руководство украинской команды рассказало более подробную версию произошедшего в Турции.

В заявлении подтверждается, что событие произошло 13 февраля в турецкой гостинице Royal Sigunas. Футболистов "Шинника" в сообщении справедливо называют "представителями страны 404".

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды относительно работницы гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев", - говорится в Instagram клуба.

При этом в команде отмечают, что "информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте - традиционный бред".

"Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще и как "бросают" (по информации журналиста Романа Бебеха и даже росСМИ, многие российские футболисты были доставлены в травмпункт, в том числе - с переломами разных частей тела - ред.)" - говорится в сообщении.

"Уже после окончания стычки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", - добавили в пресс-службе украинского клуба.

Футболисты "Миная" (фото: instagram.com/minaj_footballclub)

Интересно, что на инцидент в Турции отреагировал даже глава Закарпатской облгосадминистрации.

"Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках. Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского "Минай", с победой над рашистским "Шинником" в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции. Так держать, ребята! Слава Украине! Героям слава!" - написал глава области в своем Telegram-канале.

Футболисты "Миная" на сборах в Турции (фото: instagram.com/minaj_footballclub)