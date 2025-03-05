"С любовью, Меган". Почему все критикуют сериал Netflix о герцогине Сассекской
После премьеры нового шоу Меган Маркл "С любовью, Меган" на Netflix, его раскритиковали как в прессе, так и в соцсетях. Эксперты уже пришли к выводу, что герцогиня Сассекская и ее муж, принц Гарри, снова не смогли завоевать доверие зрителей.
О чем новый сериал Маркл и за что именно досталось ему от критиков? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
О чем шоу "С любовью, Меган"
В каждом из восьми эпизодов шоу Меган приглашает к себе домой известных друзей и делится с ними советами по ведению домашнего хозяйства и кулинарии.
Это не замедлило вызвать сравнения с американской телеведущей и "королевой американских домохозяек" Мартой Стюарт.
Среди знаменитых гостей герцогини Сассекской были актриса Минди Калинг, ее бывшая коллега по сериалу "Форс-мажоры" Эббигейл Спенсер, спортсменка Дельфина Блакье, а также шеф-повара Рой Чой и Элис Уотерс.
Это шоу является последним проектом королевской пары для Netflix в рамках их сделки, стоимость которой оценивается в 100 миллионов долларов.
Что говорят критики
Так, в статье издания Variety шоу Маркл критикуют за то, что в нем высмеивается попытка "наполнить восемь длинных эпизодов ограниченным количеством новых идей".
В частности, отмечено, что "прихоти Меган варьируются от неоднократных комментариев о красоте яичного желтка до ее преданности размещать "съедобные цветы" на любом блюде".Меган Маркл готовит в рамках нового шоу (фото: instagram.com/meghan)
"Шоу выглядит как принудительный марш, где гости Меган должны сначала ее хвалить, чтобы иметь возможность провести день на кухне", - говорится в рецензии.
Меган Маркл с гостьей своего шоу (фото: instagram.com/meghan)
В Великобритании, ожидаемо, Telegraph дал шоу жестокие отзывы, а The Guardian, который традиционно критикует монархию, не смог оценить шоу выше чем одной звездой.
"Отсутствие юмора, иронии, самосознания и реалистичного взгляда на этот глубоко неравный и апокалиптический мир делает "С любовью, Меган" таким неприятным", - пишут журналисты издания.
The Guardian также назвал шоу "бессмысленным" и раскритиковал попытку Меган стать "второй Мартой Стюарт", заявив, что это не удалось.
Independent описал программу как "скучную и утомительную", а Daily Mail - "настолько ужасной, что это почти захватывает".
Меган Маркл с гостьей своего шоу (фото: instagram.com/meghan)
Британское издание The Times раскритиковало жену принца Гарри за "показательный оптимизм" и за то, что она демонстрирует свое необычайное богатство и удивительно эксклюзивный образ жизни, как будто это все доступно каждому.
Но нашлись издания, которые были менее резкими в своих отзывах, в частности Vogue, который отметил, что некоторые эпизоды с Меган, такие как создание букетов и кулинария, были "интересными и понятными", демонстрируя ее "страсть".
Harper's Bazaar отметил, что сериал показывает, как Маркл возвращается "к своим корням", ссылаясь на ее блог о стиле жизни The Tig, который она вела с 2014 по 2017 год, и добавил, что шоу обеспечивает "тонкий баланс между дружеским вуайеризмом жизни" и "настоящим полезным контентом".Кадр из сериала "С любовью, Меган"
Пользователи соцсетей также поделились своими мыслями по поводу нового проекта Маркл.
- Почему все, кто может позволить себе дорогую кухню, думают, что мы хотим, чтобы они научили нас готовить?
- Мне кажется, что съемки в доме, который им не принадлежит, создают ощущение какой-то фальши
- Если вы обратите внимание на все ее видео, она почти не смотрит в глаза. Она все время что-то бессвязно говорит, касаясь лица и глядя куда-то
В сети пишут, что Меган плохо выполняет роль гостеприимной домохозяйки, давая глупые и неуместные советы.
Юзеры также предсказывают провал шоу и считают, что герцогов Сассекских ждет разрыв сотрудничества со стриминговым сервисом, контракт с которым оценивается в 100 миллионов долларов.
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При написании материала использовались следующие источники: Variety, Telegraph, The Guardian, Independent, Daily Mail, The Times, Vogue, Harper's Bazaar.