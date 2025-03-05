"С любовью, Меган". Почему все критикуют сериал Netflix о герцогине Сассекской

После премьеры нового шоу Меган Маркл "С любовью, Меган" на Netflix, его раскритиковали как в прессе, так и в соцсетях. Эксперты уже пришли к выводу, что герцогиня Сассекская и ее муж, принц Гарри, снова не смогли завоевать доверие зрителей.

О чем новый сериал Маркл и за что именно досталось ему от критиков? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

О чем шоу "С любовью, Меган"

В каждом из восьми эпизодов шоу Меган приглашает к себе домой известных друзей и делится с ними советами по ведению домашнего хозяйства и кулинарии.

Это не замедлило вызвать сравнения с американской телеведущей и "королевой американских домохозяек" Мартой Стюарт.

Среди знаменитых гостей герцогини Сассекской были актриса Минди Калинг, ее бывшая коллега по сериалу "Форс-мажоры" Эббигейл Спенсер, спортсменка Дельфина Блакье, а также шеф-повара Рой Чой и Элис Уотерс.

Это шоу является последним проектом королевской пары для Netflix в рамках их сделки, стоимость которой оценивается в 100 миллионов долларов.

Что говорят критики

Так, в статье издания Variety шоу Маркл критикуют за то, что в нем высмеивается попытка "наполнить восемь длинных эпизодов ограниченным количеством новых идей".

В частности, отмечено, что "прихоти Меган варьируются от неоднократных комментариев о красоте яичного желтка до ее преданности размещать "съедобные цветы" на любом блюде". Меган Маркл готовит в рамках нового шоу (фото: instagram.com/meghan)

"Шоу выглядит как принудительный марш, где гости Меган должны сначала ее хвалить, чтобы иметь возможность провести день на кухне", - говорится в рецензии.

Меган Маркл с гостьей своего шоу (фото: instagram.com/meghan)

В Великобритании, ожидаемо, Telegraph дал шоу жестокие отзывы, а The Guardian, который традиционно критикует монархию, не смог оценить шоу выше чем одной звездой.

"Отсутствие юмора, иронии, самосознания и реалистичного взгляда на этот глубоко неравный и апокалиптический мир делает "С любовью, Меган" таким неприятным", - пишут журналисты издания.

The Guardian также назвал шоу "бессмысленным" и раскритиковал попытку Меган стать "второй Мартой Стюарт", заявив, что это не удалось.

Independent описал программу как "скучную и утомительную", а Daily Mail - "настолько ужасной, что это почти захватывает".

Меган Маркл с гостьей своего шоу (фото: instagram.com/meghan)

Британское издание The Times раскритиковало жену принца Гарри за "показательный оптимизм" и за то, что она демонстрирует свое необычайное богатство и удивительно эксклюзивный образ жизни, как будто это все доступно каждому.

Но нашлись издания, которые были менее резкими в своих отзывах, в частности Vogue, который отметил, что некоторые эпизоды с Меган, такие как создание букетов и кулинария, были "интересными и понятными", демонстрируя ее "страсть".

Harper's Bazaar отметил, что сериал показывает, как Маркл возвращается "к своим корням", ссылаясь на ее блог о стиле жизни The Tig, который она вела с 2014 по 2017 год, и добавил, что шоу обеспечивает "тонкий баланс между дружеским вуайеризмом жизни" и "настоящим полезным контентом". Кадр из сериала "С любовью, Меган"

Пользователи соцсетей также поделились своими мыслями по поводу нового проекта Маркл.

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В сети пишут, что Меган плохо выполняет роль гостеприимной домохозяйки, давая глупые и неуместные советы.

Юзеры также предсказывают провал шоу и считают, что герцогов Сассекских ждет разрыв сотрудничества со стриминговым сервисом, контракт с которым оценивается в 100 миллионов долларов.

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