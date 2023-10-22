Юрий Ткач признался, почему провел свадьбу фигуранта дела об изнасиловании

Почему Ткач согласился проводить свадьбу

Как заявил артист, он не знал о том, что согласился провести свадьбу для блогера, который вместе с другими парнями попал в большой скандал. По словам Ткача, он якбы и не догадывался о том, что жених - фигурант дела о "пьяных вечеринках", на которых насиловали девушек.

"Принимая коммерческие заказы, мы с женой, которая является моим менеджером, в первую очередь спрашиваем, причастны ли люди, у которых я буду проводить свадьбу, к политике, и какую позицию по войне РФ в Украине имеют. При этом фамилии, профайлы женихов и несесты или любая другая персональная информация - не всегда бывает нам известна", - заявил Ткач.

Ткач и его супруга (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Что комик думает о своей ошибке

Ткач заявил, что он и его жена сделали выводы. Юморист признал, что он попал в позорную ситуацию. Комик обещает, что больше он в такие скандалы не "вляпается".

"Мы живем и работаем в условиях великой войны, и как публичные люди, которые несут на себе ответственность перед общественностью, должны очень осторожно относиться ко всему, что делаем. Признаю эту ситуацию позорной! Все последствия принимаю и обещаю, что больше подобных ситуаций с моим участием не произойдет", - добавил Ткач.

Ткач и фигурант дела о "пьяных вечеринках" (фото: instagram.com/florence_oleh)

Что артист сделает с гонораром за скандальную свадьбу

Ткач заявил, что все деньги, которые ему заплатили за проведение свадьбы, он потратит на помощь военным. По словам артиста, он надеется на понимание от общества, а также отметил, что украинцы должны знать, чем закончится громкое дело о "пьяных вечеринках" блогеров.

"О гонораре за эту свадьбу - уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите", - резюмировал Ткач.

Ткач отреагировал на скандал (скриншот)