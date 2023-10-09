Юрий Шевчук перенес инфаркт: что сейчас с лидером ДДТ
Лидер российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук, который поддерживает Украину, в сентябре перенес инфаркт и до сих пор находится на реабилитации. Все запланированные концерты были перенесены на следующий год.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Радіо Свобода".
Что известно о состоянии Юрия Шевчука
Сообщается, что сейчас 66-летний Юрий находится на реабилитации. Ожидается, что он сможет вернуться на сцену в декабре.
Организаторы концертов сообщили об отмене мероприятий. Отметим, что в Тель-Авиве выступление должно было состояться в конце октября. Сначала в СМИ предполагали, что причиной отмены концертов стали массовые обстрелы боевиков ХАМАС, только потом стало известно о болезни звезды.
Напомним также, что в прошлом году концерты Шевчука в России часто переносились или отменялись после его антивоенных высказываний.
Его даже оштрафовали за дискредитацию российских военных. Он был обязан выплатить 50 тысяч рублей за слова "Родина - это не задница президента", которые он озвучил на концерте в Уфе. Также он отменил концерт в Тюмени, где на афишах была буква Z.
Юрий Шевчук поддерживает Украину (фото: РОСМИ)
Отметим, что фронтмен неоднократно высказывался против войны и предсказывал РФ нищету и развал экономики. О том, что Россия нападет на Украину, он высказал свои предположения в интервью еще в 2008 году.
Также отметим, что в феврале группа выпустила песню "Родина, вернись домой", в которой есть слова "Не сходи с ума - это не твоя война".
Юрий Шевчук принял решение перенести концертный тур на начало следующего года из-за ухудшения состояния после инфаркта и на фоне войны в Израиле. Накануне SHOT общался с Шевчуком, и тот рассказал, что он решил отказаться от всех выступлений в 2023-ем pic.twitter.com/weuq1ri5cK— GlobalNews (@GlobNews24) October 9, 2023
Раньше мы писали о том, что в РФ хотят посадить звезду "Что? Где? Когда?" Илью Новикова, потому что он воюет за Украину.
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