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Юрій Лоза висловився про форму Землі та епічно зганьбився

Автор: Людмила Жукова

Російський співак Юрій Лоза, відомий своїми суперечливими і скандальними висловлюваннями, знову зганьбився. На цей раз він заявив, що "кругле необов'язково шароообразне" і взагалі можна подорожувати "по плоскій Землі".

На цей епічний фейл звернув увагу у своєму Twitter Дмитро Смирнов.

"Стверджується, що люди роблять якісь кругосвітні подорожі і огинають земну кулю. Друзі, ну зрозумійте, що кругле не обов'язково має форму кулі! Можна здійснити кругосвітню подорож і на плоскій Землі", - говорить на відеоролику Лоза.

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В коментарях Юрія Лозу тут же рознесли в пух і прах підписники.

  • Аномальне весняне загострення?
  • Це він, про небесну твердь, ще не говорив. Чекайте.
  • Ок. На паркані теж написано. Так що плот написав не Лоза. Ви зрозумійте просто.
  • Для Лози мало відео космонавтів з орбіти? І китайського супутника з Місяця? Він якийсь обдовбаний.
  • Так вивезіть вже цього діяча на МКС і не повертайте назад.
  • Кругосветка на маленькому плоті.
  • Громадянин явно помиляється. Кругле обов'язково квадратне й зелене, так.

Як ми повідомляли раніше, Юрій Лоза розкритикував творчість померлої солістки The Cranberries.

Також ми писали, що Юрій Лоза потрапив у базу сайту "Миротворець" за пропаганду російської агресії.

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