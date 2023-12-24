Юрист рассказал, как не "влететь" на деньги со страховкой при ДТП

Как не попасть на деньги при ДТП

Юрист объясняет, что иногда водители после ДТП не переживают, потому что имеют страховку, которая компенсирует затраты на ремонт. А потом им прилетает от другой стороны иск с требованием уплатить деньги, потому что их страховой договор недействителен.

"Не говорю, что всегда, но часто возникают подобные ситуации, когда водители узнают ряд нюансов, которые могут привести к таким последствиям", - говорит юрист.

По его словам, моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) - это единственное объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование автогражданки. В частности, оно еще и выплачивает страховое возмещение страховых компаний, прекративших свою деятельность на рынке при условии, что такие компании были ликвидированы или признаны банкротами.

"Если потерпевший от ДТП подал заявление в рассрочку, но не получил его, а затем его страховщик признан банкротом, то возмещение за него осуществляет МТСБУ. Для таких выплат нет ограничений по сроку: подать документы и получить компенсацию пострадавший может через любое время после признание страховщика банкротом", - объясняет Симутин.

Он отмечает, что страховщик должен быть "признан банкротом и/или ликвидирован", а не находиться "в состоянии ликвидации". МТСБУ будет выплачивать страховые выплаты за такого страховщика только после завершения процедуры его ликвидации.

Что важно учесть водителю

"Проверяйте на сайте МТСБУ информацию о статусе ассоциированного члена этой организации. Если у страховой компании он отсутствует, то договор считается недействительным и вам придется возмещать убытки из собственного кармана. Если Нацбанк останавливает действие лицензии, то страховые не могут заключать новые договоры", - отмечает эксперт.

О завершении процедуры банкротства или ликвидации/самоликвидации, начале и процедуре выплат за таких страховщиков МТСБУ сообщает на своем сайте.

Актуален также список страховщиков - проверяйте его перед заключением договоров.