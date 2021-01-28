ЮНІСЕФ доставив українським школам набори для запобігання поширенню COVID-19

Інформаційні пакунки від ЮНІСЕФ отримали майже 1000 шкіл з 33-х міст (фото прес-служба)

Набори містять навчально-інформаційні матеріали

Понад 2000 шкіл по всій Україні отримали від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) набори підтримки у запобіганні поширенню COVID-19. Пакунки містять навчально-інформаційні матеріали, за якими діти різного віку будуть в ігровій формі вивчати заходи безпеки під час пандемії.

Окрім цього, до наборів увійшли рекомендації для працівників шкіл щодо підтримки безпечного середовища у навчальних закладах, зокрема, інформаційні матеріали з проведення очищення поверхонь у школах та вдома, надані партнером ЮНІСЕФ – компанією UNILEVER.

Бренд Domestos, який з 2014 року проводить в Україні ініціативу "У чистому світі не хворіють діти!" розуміючи, наскільки важливо, щоб школа була безпечною під час проведення ЗНО та після 1 вересня, вирішив приєднатися до програми ЮНИСЕФ. Адже про важливість гігієни поверхонь у запобіганні розповсюдженню хвороб часто забувають. А вона є не менш важливою, ніж миття рук чи дотримання дистанції.

Як відомо, з 1 вересня до середини грудня на COVID-19 захворіли понад 30 тис. дітей шкільного віку. Школи закриваються на карантин, їхні учні навчаються дистанційно.

При цьому аналіз ЮНІСЕФ показує, що значна кількість дітей не має умов для дистанційного навчання. Кожна десята дитина у місті живе у тісних квартирах (менш як 5 кв.м на особу), відповідно не має окремої кімнати для навчання, 45% серед сімей з низьким доходом взагалі не мають доступу до комп’ютерів (дані за 2018 рік).

"Перерви в освітньому процесі створюють ризики для майбутнього сьогоднішніх учнів. Ми повинні зробити все можливе для того, аби діти могли продовжувати повноцінне навчання. У тому числі створюючи безпечні умови у школах та навчаючи дітей як можна захиститися від вірусу", – зазначила Лотта Сильвандер, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

Згідно з опитуванням директорів шкіл, яке ЮНІСЕФ проводив на початку навчального року, понад 60% навчальних закладів відчували потребу у навчальних матеріалах для учнів щодо правил безпеки під час пандемії.

Лише 50% були упевнені, що зможуть забезпечити школи достатньою кількістю дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. Майже 20% зазначили, що у навчальних закладах постійно не вистачає мила, 40% говорили про нестачу паперових рушників.

Інформаційні пакунки від ЮНІСЕФ отримали майже 1000 шкіл з 33-х міст і громад, які є учасниками ініціативи “Громада, дружня до дітей та молоді”, 900 шкіл на Сході та Закарпатті, а також 100 шкіл переможців проекту "Здорово танцюю" – танцювального конкурсу, який допомагає учням молодших класів запам’ятати правила гігієни через ритмічні рухи.

"Навчити школярів молодших класів правилам чистоти для захисту від невидимої загрози – шкідливих мікробів та допомогти школам навчитися правильно, а головне – часто прибирати поверхні, з якими учні контактують найчастіше, – це завдання Domestos. І ми дуже вдячні ЮНІСЕФ за можливість приєднатися до такого важливого проекту", - резюмував Василь Бовділов, генеральний директор Unilever Україна.