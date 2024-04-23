Юная звезда Сидни Свини показала соблазнительные фото с отдыха: "Простите за невероятную грудь"

Сидни Свини показала горячие фото с отпуска

Молодая американская кинозвезда Сидни Свини после плодотворного рабочего графика отправилась в отпуск в очень пылкую страну.

Сидни проводит отпуск на курорте в Мексике, откуда поделилась серией соблазнительных фотографий в разных образах, и большинство из них очень откровенные. Хотя удивляться нечему, ведь это пляжный отдых.

Судя по фотографиям, молодая актриса очень активно и весело проводит время в компании друзей и партнера по съемочной площадке фильма "Пятьдесят на пятьдесят" Джоннатана Давино, а также в отпуск Свини взяла и свою собаку.

Сидни Свиньи на отдыхе с друзьями и собакой (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

На снимках Сидни позирует в купальнике, показав пышное декольте, а также в свитшоте с красноречивым принтом: "Извините за невероятную грудь". И кстати, раньше для девушки большой размер груди было комплексом, ведь девушка стеснялась этого и даже хотела уменьшить размер. Но в какой-то момент она поняла, что это преимущество, а не недостаток.

Свини также устроила костюмированную вечеринку на яхте в море в стиле "Пиратов Карибского моря".

А еще девушка похвасталась великолепной фигурой в купальнике и джинсовом костюме. Ради того, чтобы ее фото получились интересными, Сидни даже повисла головой вниз на машине.

Выходит, отдых предоставляет девушке много энергии и сил, ведь Мексика - это страна активностей, особенно с друзьями.

Сидни Свини отдыхает в Мексике (фото: instagram.com/sydney_sweeney)