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Популярний український співак зганьбився: не включився мікрофон, поки грала фонограма (відео)

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Київ, Четвер 13 травня 2021 16:43
Популярний український співак зганьбився: не включився мікрофон, поки грала фонограма (відео) Колаж РБК-Україна: У Олега Кензова на премії YUNA 2021 не включився мікрофон
Автор: Styler

У середу, 12 травня, відбулася десята церемонія нагородження національної музичної премії YUNA 2021. Український музикант Олег Кензов переміг у номінації "Кращий естрадний хіт", і виконав свою пісню "Обстановка по кайфу" на сцені Палацу "Україна". При цьому стався конфуз, на початку пісні мікрофон не включився, а фонограма із записаним бек-вокалом грала.

Артист близько хвилини ходив по сцені і чекав поки йому включать мікрофон. Незважаючи на це, Кензов не розгубився і попросив зал підтримати його. Після чого йому бурхливо аплодували. А далі мікрофон почав працювати, і співак виконав свій хіт.

"Ну, було б дивно, якби це сталося не зі мною", - прокоментував зі сцени Кензов.

    На премії YUNA 2021 у Олега Кензова не включився мікрофон (відео: YouTube)

    Користувачі Мережі також прокоментували інцидент.

    • Мем року;
    • Великий молодець;
    • Олег ти супер!!!
    • Молодець, не розгубився;
    • Що це було?
    • Чому говорить він, а соромно мені?
    • Круто, що його вимкнули, так і треба;
    • Що відбувається? А чому він намагається бути схожим на кавказця? Щодо вокалу - слабкий. Але пісня хіт.

    Нагадаємо, на музичній премії YUNA 2021 в номінації "Краща виконавиця року" перемогла українська реп-зірка Alyona Alyona, справжнє ім'я якої Олена Савраненко.

    Ми також писали про те, що спливли перші фото сцени грандіозного шоу "Євробачення 2021".

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