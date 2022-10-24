Попавшая на обложку Time Юлия из Ирпеня рассказала о спасении с младенцем от оккупантов (видео)

Тогда, чтобы эвакуироваться из Ирпеня, людям приходилось идти пешком, но молодой маме повезло - ее с дочуркой Эммой подвезли волонтеры, в то время как муж Юлии Олег тоже шел своим ходом.

"Мы уехали 5 марта. Вообще, как мы потом поняли, это, вероятно, был последний день, когда это было безопасно, когда это было возможно", - вспоминает женщина.

Дойдя до разрушенного моста, младенца взял на руки военный, чтобы помочь Юлии. В тот момент их снял фотокорреспондент Максим Дондюк, а через некоторое время снимок был опубликован на обложке всемирно известного журнала Time под названием "Агония Украины".

Добравшись до столицы, они сели в поезд и отправились в Ровно. Дорога длилась 8 часов, а вагоны были совершенно переполнены другими эвакуированными гражданами.

"Ой, когда я увидела обложку Time, я поняла, что вообще не помню, что происходило в тот день, и как мы добирались до Ровно. Помню только, что поезд был набит людьми. И вообще, если бы я ее (дочку, - Ред.) не кормила, я думаю, что дорога была бы гораздо тяжелее. Потому что 8 часов с маленьким ребенком, когда ты не можешь ни встать, ни походить. То есть это было тяжело", - рассказывает Юлия.

Даже уже находясь в относительной безопасности, она из-за пережитого в родном Ирпене, который на тот момент был захвачен российскими солдатами, еще несколько недель не могла разговаривать - молчала и плакала.

Юлия признается, что к нормальному состоянию ей помогла вернуться малышка Эмма.

Юлия с маленькой дочкой Эммой (фото: скриншот с видео)

"Грудное кормление в те два месяца для меня было нашим личным островком безопасности, и это помогало мне успокаиваться, и быть в таком, знаете, позитивном ключе", - говорит молодая мама.

В организации отмечают, что в чрезвычайной ситуации телесный контакт с ребенком помогает ему чувствовать себя в безопасности. Кроме того, гормоны, производимые при кормлении грудью, также усиливают чувство покоя у матери.

"Во время войны очень важно наладить и поддерживать грудное вскармливание, ведь материнское молоко может стать настоящим спасением для вашего малыша", - говорится в публикации.

Видео: попавшая на обложку Time Юлия из Ирпеня, которую с младенцем на руках спас боец ВСУ, рассказала об эвакуации

Добавим, что когда в конце марта вышел тот выпуск журнала Time с Юлией, малышкой Эммой и бойцом ВСУ на обложке, солдат в апреле разыскал женщину, чтобы поинтересоваться, все ли у них в порядке. 19-летний Влад узнал, что они сейчас проживают в Ровенской области - где также живут и его родители. Они и смоги встретиться с Юлией.

"Очень рад, что Эмма и Юлия в безопасном месте, и хочу пожелать мирного неба, как им, так и всем нашим украинцам. Я уверен, что мы сильная нация, и за нами правда. Вот поэтому мы победим", - подчеркнул молодой защитник Украины.

Влад также договорился с Юлией после победы обязательно встретиться семьями.