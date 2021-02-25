У ПАР чоловік з дружиною на 14 лютого вбили жирафа і зробили з його серця "валентинку"

В ПАР чоловік зробив дружині незвичайний подарунок на 14 лютого. Він влаштував їй сафарі на жирафа, а після полювання вони разом вирізали серце у тварини, з яким вона сфотографувалася, як з валентинкою.
Про це повідомляє видання Mirror.
Наголошується, що пара влаштувала полювання на тварину в природному парку Сан-Сіті. Мерелиз Ван Дер Мерве застрелила жирафа, а потім вирізала йому серце, щоб позувати з ним на фото. За її словами, вона цілі роки чекала такого трофею і обожнює відчувати шкіру жирафів.
"Ви коли-небудь замислювалися, наскільки велике серце жирафа? Я просто на сьомому небі від щастя від мого кращого подарунка на День святого Валентина", — написала Ван Дер Мерве на своїй сторінці в Facebook.
Також жорстока мисливиця зазначила, що хоче зробити килимок з шкіри вбитої тварини.
"Два тижні я була немов дитина і рахувала дні. Потім мене переповнювали емоції", - написала жінка в соцмережі.
Після вбивства ссавця на мисливицю посипався шквал критики. Але вона повідомила, що вбивство 17-річної тварини насправді допомагає туризму і рятує види, які знаходяться під загрозою. За її словами, тепер "новий самець може взяти лідерство і забезпечити стадо сильною генетикою".
Мерелиз Ван Дер Мерве абсолютно не розуміє жорстокості свого вчинку, вона каже, що забезпечила місцевих жителів великою кількістю м'яса.
Як ми раніше писали, в мережі розповіли про моторошні вбивства тварин в Росії.