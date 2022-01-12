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Яйця в Україні стають делікатесом: чому їх ціна рекордно зростає

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Середа 12 січня 2022 11:49
Яйця в Україні стають делікатесом: чому їх ціна рекордно зростає Фото: яйця в Україні продовжують дорожчати (pexels.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стрімко дорожчають курячі яйця. Ця тенденція продовжилася навіть після Нового року.

Про це повідомляє ТСН.

Ціни на яйця шокують

Зараз в країні в середньому за десяток просять 45 гривень. І це не межа. Тим часом у сусідній Польщі десяток коштує 28 грн, а в Іспанії – 34 грн.

"І до Нового року, і після Нового року ціна на яйця дуже висока. Це в першу чергу обумовлено фактичними витратами на виробництво цієї продукції", - повідомив економіст Олег Пендзін.

Чому продукт дорожчає

На ціну впливають такі фактори, як сезонність, подорожчання зернових, а також ціни на газ.

"Якщо уряд не втрутиться в ситуацію з цінами на енергоносії, то асоціації виробників змушені будуть інформувати уряд про підвищення цін на їх продукцію", - додав експерт.

Перед Новим роком Асоціація птахівників України повідомила уряду про критичну ситуацію. Можливо, будуть дотації.

"Птахівництво є одним з найбільших споживачів газу. За рік газ зріс у 12 разів. Ми є учасниками цього звернення. Поки цей механізм не запущений, підготовка відбувається на рівні документів. Але ми сподіваємося, що уряд буде здатний хоча б на три-чотири місяці запустити механізм", - розповів виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

Якщо уряд втрутиться в ситуацію - зниження ціни на яйця відбудеться в лютому.

Як ми писали раніше, після Нового року в Україні подорожчали овочі.

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Ціни на продукти
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