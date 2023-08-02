Ему было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в Херсоне

В Херсоне в результате российских обстрелов больницы 1 августа погиб врач-отоларинголог 25-летний Дмитрий Белый. Это был его первый рабочий день.
Об этом пишет Запорожский государственный медико-фармацевтический университет в Facebook.
Дмитрий был родом из Херсона. В 2021 году окончил Запорожский государственный медико-фармацевтический университет и поступил в интернатуру по специальности отоларингология в херсонскую больницу.
"Это был первый его рабочий день в должности врача после завершения интернатуры. Он был очень добрый, веселый, душа компании, всегда улыбался. Дмитрий хорошо учился, мечтал стать квалифицированным врачом и очень радовался, когда сегодня (1 августа - ред.) вышел на работу", - говорится в сообщении.
В херсонской больнице имени Карабелеша сообщили, что Дмитрий получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Похороны Дмитрия запланированы на 4 августа.
1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона. Вражеские снаряды попали в городскую больницу.
Руководитель медицинского учреждения отметил, что после деоккупации на территории больницы не находились военные и не было признаков присутствия военного объекта. Враги целились на поражение не просто по гражданскому объекту, а по зданию, где находились пациенты.
При обстреле еще четверо медработников получили ранения. У пострадавших диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.
Добавим, что с момента освобождения Херсона от оккупантов, россияне регулярно обстреливают город.
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