ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ему было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в Херсоне

Новина українською →
Среда 02 августа 2023 14:19
Ему было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в Херсоне Дмитрий Белый погиб 1 августа при обстреле Херсона (фото: Студенческий совет ЗДМФУ)
Автор: Василина Копытко

В Херсоне в результате российских обстрелов больницы 1 августа погиб врач-отоларинголог 25-летний Дмитрий Белый. Это был его первый рабочий день.

Об этом пишет Запорожский государственный медико-фармацевтический университет в Facebook.

Что известно о молодом враче

Дмитрий был родом из Херсона. В 2021 году окончил Запорожский государственный медико-фармацевтический университет и поступил в интернатуру по специальности отоларингология в херсонскую больницу.

"Это был первый его рабочий день в должности врача после завершения интернатуры. Он был очень добрый, веселый, душа компании, всегда улыбался. Дмитрий хорошо учился, мечтал стать квалифицированным врачом и очень радовался, когда сегодня (1 августа - ред.) вышел на работу", - говорится в сообщении.

В херсонской больнице имени Карабелеша сообщили, что Дмитрий получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Похороны Дмитрия запланированы на 4 августа.

Ему было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в ХерсонеЕму было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в ХерсонеДмитрию Белому было всего 25 лет (фото: Facebook/Студенческий совет ЗДМФУ)

Россияне регулярно обстреливают Херсон

1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона. Вражеские снаряды попали в городскую больницу.

Руководитель медицинского учреждения отметил, что после деоккупации на территории больницы не находились военные и не было признаков присутствия военного объекта. Враги целились на поражение не просто по гражданскому объекту, а по зданию, где находились пациенты.

При обстреле еще четверо медработников получили ранения. У пострадавших диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

Добавим, что с момента освобождения Херсона от оккупантов, россияне регулярно обстреливают город.

Ему было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в ХерсонеЕму было всего 25 лет. Рассказали о медике, который погиб в результате обстрела больницы в ХерсонеВ результате обстрела пострадали пять человек (t.me/dsns_telegram)

Ранее мы писали о том, что на фронте погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.

Читайте также о том, что в боях за Украину погиб 29-летний Евгений Светличный.

Читайте РБК-Украина в Google News
загинув