"Его цена - тысяча гривен за литр": актер "Голови" шокировал едой, которую пробовал на съемках

За время создания ситкома "Голова", выходящего на Новом канале, команда проекта посетила немало хороших мест.
Большинство съемок происходило под Киевом. Основная деревня - Великие Дмитриевичи, где создатели нашли живописную местность с холмами. Также снимали эпизоды в селе Стайки, там прекрасные виды на разливы Днепра. Аутентичный деревенский магазин был найден в Летках. А сельсовет обустроили в Пуще-Водице, в помещении старого заброшенного детского лагеря. Также в "Голові" зритель видел центральный корпус КПИ.
А изюминкой одной из серий стала ослиная ферма в Великих Дмитровичах. С ней у актеров ситкома связаны особые воспоминания.
Исполнитель главной роли ситкома Евгений Лесничий вспомнил в комментарии РБК-Украина (проект Styler) интересную историю из-за кулис.
"Там было невероятно красиво и много животных. Две большие собаки, ослы и дружелюбный индюк, взявший на себя обязанности "хранителя" территории и стоявший "на посту" прямо посреди тропы, по которой бегала вся съемочная группа", - с улыбкой вспоминает Евгений.
Актерам повезло, потому что хозяин этой базы очень тепло относился ко всем участникам процесса. В частности, он предложил попробовать ослиное молоко.
"Я такого еще никогда не пил, поэтому было интересно. Вкус меня удивил еще больше, чем информация о существовании ослиного молока. Оно сладковатое от природы, нежирное, и говорят, что очень полезное. Стоит около тысячи гривен за литр! Но хозяин фермы говорил, что покупателей хватает. Его даже покупают французские предприятия для изготовления сыра. Попробуйте обязательно, если будет возможность", - призвал актер.
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