"Его цена - тысяча гривен за литр": актер "Голови" шокировал едой, которую пробовал на съемках

"Там было невероятно красиво и много животных. Две большие собаки, ослы и дружелюбный индюк, взявший на себя обязанности "хранителя" территории и стоявший "на посту" прямо посреди тропы, по которой бегала вся съемочная группа", - с улыбкой вспоминает Евгений.

Актерам повезло, потому что хозяин этой базы очень тепло относился ко всем участникам процесса. В частности, он предложил попробовать ослиное молоко.

"Я такого еще никогда не пил, поэтому было интересно. Вкус меня удивил еще больше, чем информация о существовании ослиного молока. Оно сладковатое от природы, нежирное, и говорят, что очень полезное. Стоит около тысячи гривен за литр! Но хозяин фермы говорил, что покупателей хватает. Его даже покупают французские предприятия для изготовления сыра. Попробуйте обязательно, если будет возможность", - призвал актер.

Актеры сериала "Голова" (фото: Новый канал)