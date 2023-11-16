"Его цена - тысяча гривен за литр": актер "Голови" шокировал едой, которую пробовал на съемках

За время создания ситкома "Голова", выходящего на Новом канале, команда проекта посетила немало хороших мест.

Большинство съемок происходило под Киевом. Основная деревня - Великие Дмитриевичи, где создатели нашли живописную местность с холмами. Также снимали эпизоды в селе Стайки, там прекрасные виды на разливы Днепра. Аутентичный деревенский магазин был найден в Летках. А сельсовет обустроили в Пуще-Водице, в помещении старого заброшенного детского лагеря. Также в "Голові" зритель видел центральный корпус КПИ. А изюминкой одной из серий стала ослиная ферма в Великих Дмитровичах. С ней у актеров ситкома связаны особые воспоминания. Исполнитель главной роли ситкома Евгений Лесничий вспомнил в комментарии РБК-Украина (проект Styler) интересную историю из-за кулис.