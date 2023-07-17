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Его продажи бьют рекорды. Врач назвал популярный препарат в Украине, который ничего не лечит

Фото: Препарат фенибут - не имеет доказанной эффективности (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бифрен (фенибут, нообут, ноофен) – одни из самых популярных препаратов в Украине. Их продажи в стране бьют рекорды. Люди покупают эти лекарства, чтобы "избавиться от тревоги".

Почему этот препарат не работает, рассказал в Instagram невролог из Киева Давид Щербина.

Почему фенибут не работает?

Препарат Фенибут синтезировали еще в 1960 годах в Ленинграде. С тех пор он активно продается и рекламируется на просторах постсоветских стран.

Врач отметил, что по аннотации препарат рекомендован при тревожных и астенических состояниях, при бессоннице, при тиках у детей и даже при синдроме меньера.

Щербина отметил, что ни в каких международных протоколах лечения такой препарат не упоминается. В Европе и США препарат не зарегистрирован и не продается (максимум можно найти в интернете как БАДы).

На ресурсе PubMed есть исследование о возможной токсичности.

Препарат не проходил контролируемых исследований

Медик рассказал, что нормальных, рандомизированных, контролируемых исследований подтверждающих его эффективность на людях - препарат не проходил (маленькие публикации от врачей из России не в счет).

"Если вам помогает - значит, у вас все хорошо с воображением. Не рекомендую", - резюмировал Давид Щербина.

Для справки

Вот, что пишут в инструкции про Фенибут.

"Фенибут уменьшает проявления астении и вазовегетативные симптомы, в т. ч. головную боль, чувство тяжести в голове, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность. Внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций под влиянием Фенибута улучшаются", - сказано в аннотации.

Как мы ранее писали, врач назвал капли в нос, которые не лечат ничего.

Ранее мы сообщали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.

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