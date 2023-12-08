Его называют "тихим убийцей": украинцам рассказали, как не отравиться, обогревая дом

Зимой во время войны каждый украинец должен подготовиться к возможным холодам и отключениям энергии, закупив генератор или горелку, печку или другой нагреватель. В то же время следует помнить, что пользоваться такими приборами нужно правильно, чтобы избежать отравления угарным газом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
В условиях нехватки кислорода и при неполном сгорании топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (CO) или угарный газ. Когда человек подвергается его влиянию, молекулы CO вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению.
Самая большая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может оказаться смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях.
Медики говорят, что от объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и за очень короткий промежуток времени (даже несколько минут).
В частности, люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление CO еще до появления симптомов.
Если во время нагрева помещения любым неэлектрическим прибором вы начали ощущать головную боль, тошноту, слабость, усталость, учащенное дыхание, головокружение и спутанность сознания, возможно вы отравились угарным газом.
Сильный дефицит кислорода (гипоксия) в результате такого отравления может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.
Сначала нужно немедленно выключить все приборы, кроме электрических, открыть окна, чтобы впустить в помещение свежий воздух и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.
Если вы или ваши близкие имеете признаки отравления угарным газом, вызовите также бригаду экстренной медицинской помощи по номеру 103, выйдите сами или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите ему под голову подушку, расстегните воротник и пояс.
Лучшая помощь в случае отравления угарным газом - длительное вдыхание кислородом. Однако такую терапию проводят в условиях медицинского учреждения.
Угарный газ образуется при горении углеродных соединений. Он может скапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией.
Обычно он выделяется при работе:
Украинцев призывают не использовать генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов.
Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.
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