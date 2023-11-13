"Его любили все, с кем он был знаком": на войне погиб известный украинский хоккеист

Что известно

Макару было всего 22 года. В мирное время он профессионально занимался хоккеем и играл за днепровские команды "Зенит", "Ястребы" и "Аврора".

В ВСУ Макар успел получить звание старшего лейтенанта и стать заместителем командира роты разведки 92-й отдельной штурмовой бригады. Парень участвовал в обороне Харькова, Чугуева, командовал подразделениями при Балаклейско-Купянской операции.

Во время выполнения одной из задач спортсмен получил ранение, но сбежал с госпиталя и присоединился к боям севернее Бахмута, останавливал "вагнеровцев" и руководил штурмами возле Андреевки.

Старший брат Макара Антон рассказывает, что тот почти никогда не испытывал страха и всегда рвался в бой вопреки запретам командиров.

"Мы с Макаром были невероятно близки, по 10 часов общались о том, как устроен мир. Никогда не испытывал в нем страха. Макар не мог видеть смерти своих подчиненных в экран "стримов" и слышать, как они получают ранения в рацию, всегда ходил с ними в бой. Его любили все, с кем он был знаком", - рассказывает брат погибшего героя.

Макар Ерофеев (фото: ФХУ)

Военный погиб недалеко от Бахмута. При отходе Ерофеев с побратимами переносили раненого. Макар не отходил от него, хотя продолжался обстрел. Его убили минометной миной.

"Макар был самым героическим человеком, которого я знаю. Стоиком, он ко всему легко относился, кроме войны, имел хорошее философское видение воина, учил меня. У нашей семьи не было большего страха, чем гибель Макара. Нет таких слов, чтобы описать трагедию твоей гибели, брат. Но пока живу, буду мстить за тебя, Ерофеев Макар", - говорит Антон.