Звездная нутрициолог сказала, есть ли смысл в раздельном питании

Раздельное питание является популярным методом, который предполагает сочетание продуктов только в определенных комбинациях для лучшего пищеварения. Однако действительно ли такой подход приносит пользу?
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.
Это когда отдельно едят каждую группу продуктов, нутриентов. Отдельно белки, жиры, углеводы. Якобы это может улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ.
"Я вообще не понимаю, зачем? Скорее всего, человек не понимает, как построен ЖКТ, что в каждом отделе желудочно-кишечного тракта что-то переваривается своими ферментами. Еду наоборот классно сочетать. Это лучше влияет на усвоение, на моторику аппетита, то есть мы дольше чувствуем сытость", - отметила нутрициолог.
Важно понимать, что каждый отдел ЖКТ за что-то отвечает.
Преимущества раздельного питания:
Недостатки и ограничения:
Раздельное питание может быть полезным только для отдельных людей, в частности для тех, кто имеет проблемы с пищеварением. Тогда как для других соблюдение разнообразного и сбалансированного рациона без ограничений будет лучшим подходом.
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