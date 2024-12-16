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Не ешьте их: 9 продуктов, которые тайно вредят кишечнику

Названы продукты, которые наносят вред кишечнику (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие продукты, которые рекламируются, как "здоровые", сильно вредят кишечнику. Скрытые сахара и искусственные добавки могут повредить микробиоту и навредить пищеварению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

 

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