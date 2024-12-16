Не ешьте их: 9 продуктов, которые тайно вредят кишечнику

Многие продукты, которые рекламируются, как "здоровые", сильно вредят кишечнику. Скрытые сахара и искусственные добавки могут повредить микробиоту и навредить пищеварению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Йогурты с высоким содержанием сахара

Йогурт часто рекламируют как богатый белком и пробиотиками продукт, который поддерживает здоровье кишечника и иммунитет. Фактически, некоторые исследования показывают, что йогурт изменяет микробиоту, кишечный барьер и иммунные клетки в кишечнике.

Однако многие ароматизированные йогурты сделаны с добавлением сахара. Исследования показывают, что потребление чрезмерного количества сахара может способствовать воспалению.

Вместо ароматизированного йогурта выберите обычный греческий йогурт и добавьте свежие фрукты для естественной сладости.

Если это не вариант, то подумайте о смешивании 50% ароматизированного йогурта с 50% натуральным йогуртом. Таким образом, вы все равно получите преимущества йогурта, но без такого количества сахара.

Подслащенные диетические напитки

Диетические газированные напитки без сахара часто содержат искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза. Они могут негативно влиять на микробиоту кишечника, уменьшая многообразие микробов и потенциально приводя к проблемам с метаболизмом.

Если вы любите газированные напитки, то уж лучше выбирать с добавлением фруктового сока без искусственных подсластителей.

Комбуча с высоким содержанием сахара

Комбучу часто хвалят за содержание пробиотиков, но некоторые бренды добавляют в свои напитки сахар. Много добавленного сахара может питать плохие бактерии в кишечнике, сводя к нулю потенциальные преимущества этого ферментированного чая.

Выбирайте сорта комбучи, которые содержат менее 5 г сахара на порцию.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и соленые огурцы, прекрасно подходят для здоровья кишечника, но пастеризация убивает живые бактерии.

Без живых бактерий эти продукты могут не иметь такого же положительного влияния на баланс кишечной микробиоты.

Исследования показывают, что даже пастеризованные ферментированные продукты могут содержать микробные побочные продукты, которые являются полезными для здоровья человека, поэтому выбор пастеризованных ферментированных продуктов все еще имеет определенные преимущества.

Продукты без глютена

Многие безглютеновые продукты наполнены добавками, такими как рафинированный крахмал и эмульгаторы. Исследования показали, что эмульгаторы в обработанных пищевых продуктах могут повредить слизистую оболочку кишечника и вызвать воспаление.

Кроме того, во многих безглютеновых продуктах мало клетчатки. Поскольку клетчатка является топливом для полезных кишечных микробов, продукты с низким содержанием клетчатки не так полезны для кишечника.

Постоянно читайте список ингредиентов на продукте и старайтесь избегать тех, что содержат эмульгаторы (например, каррагинан).

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики часто наполнены искусственными ароматизаторами и подсластителями, которые могут нарушить пищеварение. Сорбит может вызвать вздутие живота, газы и диарею у некоторых людей.

Кроме того, непищевые подсластители, такие как сукралоза, могут изменить состав кишечной микробиоты человека.

Чтобы увеличить потребление белка, попробуйте включить в свой рацион больше яиц, йогурта, сыра, жареного нута, тофу, фасоли и богатых белком зерновых (например, киноа).

Растительное молоко

Хотя растительное молоко может быть отличной заменой для многих людей, но некоторые из них содержат каррагинан или другие эмульгаторы, которые вызывают раздражение и воспаление кишечника.

Хлопья быстрого приготовления

Пакетики овсяных хлопьев быстрого приготовления могут показаться здоровым завтраком, но многие из них содержат добавленный сахар и искусственные ингредиенты.

Такой продукт быстрого приготовления также содержит больше очищенного овса, чем обычная овсянка, что может привести к скачкам уровня сахара в крови.

Выбирайте обычную овсянку и добавьте к ней корицу, ягоды и мед или кленовый сироп.

Фруктовый сок с добавлением сахара

Даже фруктовые соки, изготовленные без добавления сахара, часто имеют высокое содержание фруктозы. Когда ее много, то это может привести к неприятным симптомам, таким как газообразование, вздутие живота и диарея, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника.