Ешьте эти три продукта ежедневно, чтобы избежать рака кишечника

Какие продукты есть

Исследования показывают, что ежедневное потребление молока вместе с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как батат и яблоки, могут быть ключевыми в профилактике заболевания.

В частности, молочные продукты, углеводы и клетчатка могут снизить риск развития рака.

Доктор медицинских наук Стивен Ли-Конг рассказал, что рак кишечника или колоректальный - это рак, который встречается в любой части толстого кишечника.

Влияние продуктов на организм

Клетчатка может способствовать улучшению здоровья кишечной среды и потенциально снижая риск рака. Диеты с высоким содержанием обработанного мяса и низким содержанием клетчатки могут способствовать росту вредных бактерий, которые могут способствовать воспалению и развитию рака.

Рафинированные углеводы и добавленный сахар могут способствовать воспалению и инсулинорезистентности, потенциально увеличивая риск рака. Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых, фруктах и овощах, обеспечивают необходимые питательные вещества и клетчатку, которые полезны для здоровья кишечника и могут защитить от колоректального рака.

Тогда как молоко может иметь защитный эффект против колоректального рака. Это может быть связано с различными факторами, включая кальций, витамин D и потенциально другие биоактивные соединения в молочных продуктах. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять эти потенциальные преимущества.

Важность активного образа жизни

Регулярная физическая активность (не менее 30 минут в день) улучшает перистальтику кишечника и снижает риск воспалительных процессов.

Избыточная масса тела увеличивает вероятность онкологических заболеваний, особенно рака толстого кишечника.

К тому же курение и чрезмерное употребление алкоголя являются факторами риска.

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