Ешьте и не толстейте. Диетолог Фус поделилась самыми полезными вариантами начинки для лаваша

Закуска из лаваша - одна из самых простых в приготовлении, поэтому ее любит так много украинцев. Обычно это блюдо ассоциируется с вредной едой. И действительно, если в лаваш добавлять жирное мясо, соус или майонез, то толку от него будет мало. Но бывают и диетические начинки, которые не навредят вашей фигуре.
Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.
"Выбор начинки ограничивается только ее калорийностью. В противном случае, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений", - говорит эксперт.
Она делитесь лучшими комбинациями продуктов для начинки:
"Диетическую начинку рекомендовано заправлять молотым черным перцем и солью. Те, кто хочет добавить растительное масло, лучше брать оливковое. Если рецепт требует обжаривания, также стоит использовать именно его", - советует диетолог.
Лучшими продуктами для диетической начинки Фус называют следующие:
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