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Ешьте и не толстейте. Диетолог Фус поделилась самыми полезными вариантами начинки для лаваша

Чем лучше начинить лаваш (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Закуска из лаваша - одна из самых простых в приготовлении, поэтому ее любит так много украинцев. Обычно это блюдо ассоциируется с вредной едой. И действительно, если в лаваш добавлять жирное мясо, соус или майонез, то толку от него будет мало. Но бывают и диетические начинки, которые не навредят вашей фигуре.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

Чем лучше начинять лаваш

"Выбор начинки ограничивается только ее калорийностью. В противном случае, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений", - говорит эксперт.

Она делитесь лучшими комбинациями продуктов для начинки:⁣⁣

  • нежирный сыр + зелень + чеснок
  • курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица
  • слабосоленая семга + свежий огурец + зелень + несколько капель лимонного сока⁣⁣⠀
  • консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец
  • сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока
  • творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⠀ ⠀

Диетические продукты для начинки лаваша

"Диетическую начинку рекомендовано заправлять молотым черным перцем и солью. Те, кто хочет добавить растительное масло, лучше брать оливковое. Если рецепт требует обжаривания, также стоит использовать именно его", - советует диетолог.

Лучшими продуктами для диетической начинки Фус называют следующие:

  • вареное куриное или индюшиное филе
  • нежирные твердые сыры
  • йогурты без добавок
  • обезжиренный сыр
  • жареные грибы
  • овощи
  • любая зелень
  • морепродукты (в том числе морской коктейль)
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов)
  • хумус
  • маринованный лук
  • чеснок

Обжаривать начинку для лаваша лучше всего на оливковом масле (фото: Freepik)

Раньше мы писали о том, кому нельзя есть холодные супы летом.

Читайте также о том, какие макароны можно есть даже во время похудения.

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