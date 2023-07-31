Ешьте и не толстейте. Диетолог Фус поделилась самыми полезными вариантами начинки для лаваша

Чем лучше начинять лаваш

"Выбор начинки ограничивается только ее калорийностью. В противном случае, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений", - говорит эксперт.

Она делитесь лучшими комбинациями продуктов для начинки:⁣⁣

нежирный сыр + зелень + чеснок

курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица

слабосоленая семга + свежий огурец + зелень + несколько капель лимонного сока⁣⁣⠀

консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец

сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока

творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⠀ ⠀

Диетические продукты для начинки лаваша

"Диетическую начинку рекомендовано заправлять молотым черным перцем и солью. Те, кто хочет добавить растительное масло, лучше брать оливковое. Если рецепт требует обжаривания, также стоит использовать именно его", - советует диетолог.

Лучшими продуктами для диетической начинки Фус называют следующие:

вареное куриное или индюшиное филе

нежирные твердые сыры

йогурты без добавок

обезжиренный сыр

жареные грибы

овощи

любая зелень

морепродукты (в том числе морской коктейль)

рыба (особенно филе из нежирных сортов)

хумус

маринованный лук

чеснок

Обжаривать начинку для лаваша лучше всего на оливковом масле (фото: Freepik)