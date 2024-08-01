Ешьте хоть каждый день. Этот сыр поможет похудеть и нарастить мышцы

Сыр - это не всегда очень калорийный продукт, в котором много жиров. Существует одна из разновидностей этого продукта, содержащая много белка и других питательных веществ.

Какой сыр нужно есть для похудения, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Творог имеет многочисленные преимущества.

Творог - удобный, готовый к употреблению вариант. Он просто идеален для насыщенного образа жизни и перекуса. Помимо практичности, мягкий вкус и кремовая текстура сыра делают его универсальным ингредиентом, который легко добавлять как в часть сбалансированной пищи или перекус в дороге.

Наполненный белком, в нем немного калорий, есть важные микроэлементы, он также богат питательными веществами, которые поддерживают общее состояние здоровья и благополучия.

Добавим, что 100-граммовая порция нежирного творога содержит всего 84 калории. Это гораздо меньше, чем в обычном чеддере, содержащем около 400 калорий на 100 граммов.

Творог помогает похудеть (фото: freepik.com)

Сыр помогает похудеть

В сыре содержится 11 г белка на 100 г, а также кальций, калий и селен, которые необходимы организму.

Этот продукт поддерживает рост чистой мышечной массы и помогает похудеть.

Высокое содержание белка в твороге в сочетании с низкой калорийностью помогает спортсменам добиться нормы белка, не превышая норму калорий. Это поддерживает рост мускулов и помогает контролировать вес.

Это может помочь вашим мышцам восстановиться после тренировки.

Белок в сыре отлично подходит для роста, восстановления и общего восстановления мышц, что так важно после тренировок.

Содержание кальция в твороге помогает спортсменам иметь крепкие кости и эффективную работу мышц, повышая их спортивные способности.