Еда от апатии: диетолог назвала продукты, которые улучшат настроение и укрепят иммунитет

Что такое апатия

Апатия может быть симптомом или осложнением нескольких неврологических состояний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и инсульт. Нет прямого лечения апатии, некоторые лекарства могут только улучшить состояние.

Какие продукты помогают при апатии

По словам диетолога Натальи Самойленко, правильная пища может стать мощным оружием против апатии. Продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, помогают поддержать энергию, улучшить настроение и укрепить иммунитет.

Поэтому следует максимально наполнить свой рацион сезонными продуктами богатыми на:

витамин А - морковь, петрушка, тыква и сладкий перец

витамин D3 - сельдь, скумбрия, печень щепы и желтки

витамин С - яблоки, отвар шиповника, томаты и капуста белокочанная

витамины группы B - виноград, курятина, сыр и цельнозерновые злаки

магний - темно-зеленые листовые овощи, бобовые, семена тыквы, натуральный йогурт и черный шоколад

пребиотики - квашеная капуста, чеснок и лук, фасоль

Каким должен быть полезный прием пищи

Когда человек ест, то у него улучшается настроение, особенно если эта пища содержит жир или углеводы.

Однако если постоянно питаться исключительно жирами и углеводами, то человек будет быстро набирать лишние килограммы.

Эксперт советует соблюдать пропорции ингредиентов на тарелке. Для такого, чтобы в тарелке были качественные углеводы, они должны быть медленными - например цельные злаки или корнеплоды. На тарелке их нужно положить рядом с белками в равной пропорции.

К примеру, такими белками на завтрак могут быть яйца, сыр, рыба или белки растительного происхождения - хумус, чечевица и грибы.

К тому же обязательно следует добавлять в тарелку жир, он может быть как растительный, так и животный.

"Особенно зимой напомню о пользе сала. Важно жиры сочетать с клетчаткой, на половину тарелки следует выложить овощи, которые могут быть как сырыми, так и термически обработанными. В эти овощи добавьте полезный жир - это может быть растительное масло - оливковое или конопляное", - объяснила Самойленко.