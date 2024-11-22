Еда от апатии: диетолог назвала продукты, которые улучшат настроение и укрепят иммунитет

Правильная пища может стать мощным оружием против апатии. Продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, помогают поддержать энергию, улучшить настроение и укрепить иммунитет.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое апатия и какие продукты помогут от нее избавиться.
Апатия может быть симптомом или осложнением нескольких неврологических состояний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и инсульт. Нет прямого лечения апатии, некоторые лекарства могут только улучшить состояние.
По словам диетолога Натальи Самойленко, правильная пища может стать мощным оружием против апатии. Продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, помогают поддержать энергию, улучшить настроение и укрепить иммунитет.
Поэтому следует максимально наполнить свой рацион сезонными продуктами богатыми на:
Когда человек ест, то у него улучшается настроение, особенно если эта пища содержит жир или углеводы.
Однако если постоянно питаться исключительно жирами и углеводами, то человек будет быстро набирать лишние килограммы.
Эксперт советует соблюдать пропорции ингредиентов на тарелке. Для такого, чтобы в тарелке были качественные углеводы, они должны быть медленными - например цельные злаки или корнеплоды. На тарелке их нужно положить рядом с белками в равной пропорции.
К примеру, такими белками на завтрак могут быть яйца, сыр, рыба или белки растительного происхождения - хумус, чечевица и грибы.
К тому же обязательно следует добавлять в тарелку жир, он может быть как растительный, так и животный.
"Особенно зимой напомню о пользе сала. Важно жиры сочетать с клетчаткой, на половину тарелки следует выложить овощи, которые могут быть как сырыми, так и термически обработанными. В эти овощи добавьте полезный жир - это может быть растительное масло - оливковое или конопляное", - объяснила Самойленко.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Cleveland clinic.