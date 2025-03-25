Еда во время путешествия вызвала у женщины неизлечимую болезнь: что было в ее меню?

30-летняя Элла Риан отправилась в отпуск своей мечты - во Вьетнам и Бали. Она много гуляла, знакомилась с местной культурой и конечно же - пробовала местную кухню.

"Я получила пищевое отравление во время пребывания во Вьетнаме, после того, как съела уличную еду. А потом я поела барбекю из морепродуктов. Впоследствии и продолжила путешествие и поехала на Бали. И уже после первого приступа, я поняла, что в моем желудке что-то изменилось", - рассказала туристка.

На некоторое время ее состояние стабилизировалось и Риан даже подумала, что все прошло и она выздоровела. Однако симптомы резко начали ухудшаться после возвращения домой, в Лондон.

"Через месяц после возвращения у меня начались серьезные проблемы с желудком, из-за которых я не могла спать всю ночь, а затем появилась кровь в кале, которая долго не проходила. И я вынуждена была обратиться к врачам", - рассказала женщина. Будьте осторожны с уличной едой в незнакомых странах (фото: Getty Images)

После обследования ей диагностировали язвенный колит - заболевание, которое может длиться в течение всей жизни и которое требует постоянного лечения.

По словам Риан, она получила во время путешествия пищевое отравление из-за уличной еды. И это отравление спровоцировало аутоиммунное заболевание, которое не имеет лечения и сделало женщину больной на всю жизнь.

По словам профессионального диетолога и директора клинических операций Мэдисон Ридер, хотя пищевое отравление само по себе не вызывает язвенного колита, оно может стать триггером для тех, кто подвержен этому заболеванию.

"Язвенный колит - это разновидность хронического воспалительного заболевания кишечника, которое вызывает воспаление и язвы в слизистой оболочке толстой и прямой кишки. Это аутоиммунное состояние, когда иммунная система ошибочно атакует слизистую оболочку кишечника, что приводит к длительному воспалению", - пояснила эксперт.

Она добавила, что болезнь, инфекция или определенная пища могут спровоцировать или ухудшить симптомы у людей, которые уже имеют определенные проблемы с желудком.

Точная причина до конца не выяснена, но считается, что она связана с генетической предрасположенностью, дисфункцией иммунной системы и факторами окружающей среды.

После длительного курса лечения у Риан началась ремиссия - она чувствует себя намного лучше. О своей поездке она не жалеет.

Но советует всем тщательно выбирать, что есть в незнакомых странах и обследоваться регулярно у врачей, особенно, если есть в семейной истории серьезные заболевания.

"Реакция была неоднозначной, было много медицинской дезинформации, когда люди говорили мне, что у меня есть паразиты, и их можно "вылечить" или "изгнать", что просто не соответствует действительности относительно аутоиммунных состояний, а потом есть люди, которые говорят мне, что Бог меня исцелит. Но в основном, есть много людей в одной лодке, которых я считаю сумасшедшими. Это лишь показывает, что нужно провести дополнительные исследования по аутоиммунным заболеваниям и их триггерам", - добавила она.

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