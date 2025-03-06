Еда-лекарство. Как правильно употреблять брокколи для максимальной пользы

Как правильно хранить брокколи?

Держите в холодильнике, завернув в немного влажную ткань, бумагу или вощеный чехол. Пластиковая упаковка способствует образованию плесени.

Не кладите рядом с яблоками, бананами или грушами, они выделяют этилен, который ускоряет созревание и увядание.

Замораживайте на срок до 6 месяцев

Разделите на соцветия, бланшируйте 4 минуты, охладите в ледяной воде, высушите и храните в герметичных пакетах.

Можно ли есть пожелтевшую брокколи?

Если капуста начала желтеть, это означает, что она готовится к цветению. Она не испорчена, хотя может содержать меньше витаминов. Такую брокколи лучше использовать для приготовления супов, пюре или тушения. Если же появились пятна плесени - их можно обрезать, пока они не проникли глубже.

Не выбрасывайте стебель и листья!

У брокколи съедобны не только соцветия, но и стебель и листья, которые содержат много витаминов и клетчатки. Перед приготовлением следует снять жесткую внешнюю кожуру и нарезать мягкую сердцевину. Стебель можно варить, жарить или добавлять в супы.

Можно ли есть брокколи сырой?

Да! Сырая брокколи - источник фолиевой кислоты, антиоксидантов и сульфорафана, который способствует профилактике болезней. Однако людям с чувствительным желудком стоит начинать с небольших порций, чтобы избежать вздутия.

Простой рецепт салата:

Нарезать головку брокколи, кислое яблоко, красный перец, зеленый лук.

Заправить соусом из уксуса (3 ст. л), масла (2 ст. л), горчицы (1 ч. л), меда или кленового сиропа (1 ч. л), молотого перца.

Как готовить брокколи, чтобы сохранить максимум пользы

Не варите овощ долго! Сульфорафан разрушается при длительном нагревании.

Оптимальные способы: бланширование 3-4 минуты, готовка на пару, быстрая обжарка или 1 минута в микроволновке.

Лайфхак: перед приготовлением оставьте нарезанную брокколи на 40-60 минут - это активирует ферменты, повышающие ее пользу.

Вас может заинтересовать