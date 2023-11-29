Еда, которая греет и лечит. Диетолог рассказала, как питаться в непогоду

Общие правила питания зимой

Ешьте и пейте теплое - это согреет вас изнутри

Обязательно завтракайте

Не выходите из дома голодным

Пейте много теплой воды

На что нужно особо обратить внимание

Термическая обработка очень важна, то есть больше варите, запекайте и тушите; сведите к минимуму жарку. В жареных блюдах много жира, он вызывает воспаление во всем организме, а также в органах пищеварения (печени, желудка, кишечника, поджелудочной железе, желчном пузыре) и очень калорийным, стимулирует отложение жира.

Если решили жарить, делайте это на оливковом масле, на небольшом огне и с минимальной румяной корочкой. Чтобы уменьшить содержание жира в таких блюдах, промокните их бумажным полотенцем (это касается оладий, блинчиков, жареной рыбы).

Употребляйте блюда из овощей и корнеплодов. К примеру, это может быть тушеная капуста, тыквенная запеканка, картофель запеченный. Такие блюда содержат много растворимой клетчатки, которая согревает желудок и кишечник изнутри, поглощает все бесполезное (чрезмерно жир или сахар) и является пищей для наших полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии обеспечивают нам кишечный иммунитет, что очень важно во время холодной зимы.

Дольше сохранить ощущение сытости помогут целые, неизмельченные крупы. Это гречка, перловка, пшенная каша. Их идеально готовить с овощами. Примером известного сочетания является пшенно-тыквенная каша. Или гречка с кусочками запеченной тыквы или паровыми овощами и бобовыми (брокколи, цветная, фасоль, горошек и тд).

Квашеные овощи. Это и вкусное дополнение к еде и очень полезный продукт для молодости, профилактики ожирения, сахарного диабета, многих видов рака. Возьмите себе за правило - ни дня без квашенины.

Противовоспалительные продукты. Это все, что имеет цвет: замороженные ягоды, свекла, морковь, капусту свежая и синяя.

Когда мы меньше бываем на свежем воздухе, когда больше времени проводим сидя, в организме увеличивается образование воспалительных молекул, ускоренно стареют наши сосуды, печень, сердце.

"Поэтому к квашеной капусте добавляйте несколько ягод клюквы, или натертую сырую свеклу и морковь, пейте слабый настой из калины, шиповника, посыпайте блюда сушеными пряными травами, или обычной петрушкой и укропом", - советует Скиталинская.

Принимайте дополнительно витамин Д и витамин С, причем витамин С обязательно употребляйте с чем-нибудь цветным, например, зеленым чаем или теплым калиновым или клюквенным морсом, так витамин С будет активным. Если это таблетка витамина С, разделите ее пополам и принимайте утром и вечером, потому что витамин С в организме не нкапливается, а нужен постоянно.

Если вам 50+, обратите внимание на достаточное присутствие витамина В12 в вашем рационе. Дело в том, что с возрастом его делается меньше, а от него зависит создание клеток крови, работа нервной системы, память, а при дефиците возрастает риск депрессий и деменции. Витамин В12 есть в яйцах, молочных продуктах, нежирном мясе, говяжьей и куриной печени, рыбе (форель, лосось, тунец). Поэтому раз в неделю приготовить блюдо из печени очень хорошей идеей. В норме ли витамин В12 можно проверить, сдав анализ крови.

Омега-3 также уменьшают воспаление, риск образования тромбов, способствуют сохранению психического здоровья. Это соленая сельдь, скумбрия, орехи, семена льна, и дополнительные капсулы.

Каждый день хотя бы час активно двигайтесь - ходите на свежем воздухе, делайте упражнения дома на каримате, или в обеденный перерыв на работе практикуйте подъем и спуск по лестнице, это тренирует мышцы, сердце и сосуды. Любое движение имеет очень много полезных эффектов: уменьшает воспаление, замедляет процессы старения и помогает избежать травм (из-за лучшей координации).

Поздно ложиться и мало спать - это прямой путь к отложению жира, ночному перееданию. Потому спите 8-9 часов, проветрите спальню, прогуляйтесь минут 15 перед сном или просто помахайте руками и ногами на свежем воздухе, это, однозначно, увеличит шансы на хороший сон.