"Еда - не единственный источник радости на праздники": диетолог дала важные советы по питанию

1. Не садитесь на диету и не голодайте. Большинство людей считают, что перед новым годом нужно похудеть и быстро привести в норму "свои формы". И, конечно, выбирают ограничительные диеты, которые дают быстрый результат. И именно эту категорию ждет переедание на праздники и возвращение сброшенных кг и даже больше.

2. Тщательно спланируйте праздничное меню. Включите блюда, которые вы хотите и хотите. В этом ничего плохого не будет. Но не забывайте о легких овощных салатах. Это поможет вам держать баланс. К тому же старайтесь готовить порции на 1 раз. Конечно, учитывая вашу компанию. Это убережет вас от переедания на следующий день.

3. В канун праздничного ужина необходимо иметь в обычном режиме завтрак и обед. Недоедание приведет к перееданию. Ни в коем случае не лишайте себя пищи в преддверии застолья. Ибо, когда вы голодны и находитесь в компании аппетитных и разнообразных блюд, то сами понимаете, что вас будет ждать.

4. Не паникуйте. Через 1-2 дня ничего страшного для нашего организма не произойдет. Все набирают 1-2 кг за новогодние праздники. Но здесь самое главное следующие дни не садиться на "разгрузочные" дни или голодание, а продолжать питаться в привычном здоровом режиме. И вы сами не заметите, как набранные кг скоро уйдут.

5. Замените по возможности ингредиенты более здоровыми:

Колбасу на мясо

Майонез на йогурт

Если вам так не хочется и вы хотите съесть с традиционными ингредиентами, то оставьте как есть. Помните, что через несколько дней - ничего не случится.

6. Выполняйте какой-нибудь "минимум" в эти праздничные дни. Помните о правиле "здоровой тарелки". Хотя бы на 1 прием в день, о промежутках между едой, овощами и зеленью в рационе. А также некую минимальную активность.

7. Ида – не единственный источник положительных эмоций и не главный атрибут праздника. Не забывайте об общении за столом, двигайтесь, играйте в интересные игры – это тоже должно быть основной частью праздника. Не нужно сидеть за столом и есть, как будто в последний раз видим эту еду.