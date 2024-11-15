"Ее считали опасной". Богдан Бенюк высказался об убийстве Фарион

Так, по словам артиста, трагедия, которая произошла с Ириной, может постигнуть каждого, кто сейчас ведет войну против РФ. Это касается тех, кто в тылу, и на передовой.

"Тем, кто сейчас ведет войну против России на разных участках, и на передовой, и в тылу, надо быть осмотрительными и все время на стреме. Понимать, что это может произойти с каждым и никакая охрана не поможет. Чтобы избежать этого, надо быть внимательным", - высказался Бенюк.

Ирина Фарион, говорит актер, была человеком с открытой душой и еще до войны заявила о своей позиции. Именно поэтому, говорит он, ее считали опасной.

Ирина Фарион (фото: instagram.com/iryna__farion)

"Считали, что она опасна для существования государства, а потом, когда это обнаружили, что ее (государство, - Прим.ред) защищает, она стала опасной уже для того врага, который к нам с востока идет. Жаль, что так произошло, потому что она еще могла бы огромное количество пользы принести украинцам в осознании самих себя", - прокомментировал Бенюк.

На примере Фарион, говорит знаменитость, многие люди стали умнее, а ее смерть "зажгла многих людей".

"Они поняли, что такое люди, которые становятся жертвой... Потому что то, что того мальчика нашли, который там считается, что он на нее покушение совершил и убил ее... знаете, у меня вызывает очень много знаков вопросов. Но все может быть в этой жизни", - поделился мнением артист.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

9 июля 2024 года во Львове на улице Томаша Масарика неизвестный совершил нападение на Ирину Фарион, ранив ее в голову. После госпитализации и проведенной операции состояние оставалось критическим, и в тот же вечер она скончалась в больнице. Медики отметили, что, несмотря на все усилия, сердце пациентки не выдержало.

Ирина Фарион была известной языковедом, профессором Львовской политехники и бывшей народной депутатом Украины. Ее смерть вызвала широкий резонанс в обществе.

Ирина Фарион (фото: instagram.com/iryna__farion)

Правоохранительные органы начали расследование, и через несколько дней после нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко, житель Днепра. Его задержали 25 июля 2024 года по месту жительства. Зинченко инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Он находится под стражей без права на залог.

13 ноября 2024 года Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения еще на 60 суток - до 12 января 2025 года включительно.

По данным Министерства внутренних дел, Зинченко может быть только исполнителем преступления, а заказчик остается неизвестным.

Во время задержания у него изъяли пистолет Макарова, из которого, вероятно, было совершено нападение.