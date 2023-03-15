Ее били? Всплыли новые детали загадочной смерти 14-летней украинки в Англии

Что известно о смерти Альбины Евко

14-летнюю школьницу Альбину Евко 4 марта объявили пропавшей без вести. После интенсивных поисков ее обнаружили без сознания недалеко от ее дома на пляже Долиш.

Вертолетом девушку доставили в больницу Королевского Девона и Эксетера, где она скончалась 5 марта в 7 утра.

Патологоанатомы пытались установить причины смерти украинки. Предварительная версия - многочисленные травмы, но требовалось еще окончательное посмертное исследование.

Расследование за фактом смерти Альбины было открыто сегодня, 15 марта, в Коронерском суде Эксетера.

На коротком заседании стало известно, что Альбина жила с матерью в Пирмонте Плейс, Долиш. Училась в Dawlish College. Родилась она на Украине 1 февраля 2009 года. Альбина Евко (фото: devonlive.com)

"Я не могу приступить к полному расследованию сегодня, поскольку очевидно, что доказательства остаются неизвестными", - заявила помощник местного коронера Элисон Лонгорн.

Расследование отложили для полного слушания, которое должно состояться позже, но точная дата пока не разглашается.

Что говорят близкие погибшей

"Я и моя семья опустошены тем, что потеряли нашу прекрасную Альбину. Ничто никогда не сможет заменить ее в наших сердцах. Мы просим уважать нашу частную жизнь в это невероятно болезненное время", - заявила мать Альбины.

Инна Евко - мать погибшей Альбины (фото: devonlive.com)

Директор колледжа Dawlish Сэм Бэнкс также высказался по поводу гибели украинки: "Каждый в нашем школьном сообществе был подавлен, узнав о трагической смерти одной из наших учениц 9 класса, Альбины Евко. Наши мысли с семьей и близкими Альбины, мы выражаем им наши глубокие соболезнования и предложения поддержки".

Также он отметил, что Альбины будет очень не хватать всем, кто ее знал. В колледже организовали постоянную эмоциональную поддержку для сотрудников и студентов, пострадавших от этой ужасающей новости.