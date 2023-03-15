Ее били? Всплыли новые детали загадочной смерти 14-летней украинки в Англии

Обнародовали новую информацию о гибели 14-летней Альбины Евко на побережье Англии. Ее нашли без сознания 4 марта, но в больнице девушка скончалась.
О новых деталях гибели украинки сообщает ресурс Devonlive.
14-летнюю школьницу Альбину Евко 4 марта объявили пропавшей без вести. После интенсивных поисков ее обнаружили без сознания недалеко от ее дома на пляже Долиш.
Вертолетом девушку доставили в больницу Королевского Девона и Эксетера, где она скончалась 5 марта в 7 утра.
Патологоанатомы пытались установить причины смерти украинки. Предварительная версия - многочисленные травмы, но требовалось еще окончательное посмертное исследование.
Расследование за фактом смерти Альбины было открыто сегодня, 15 марта, в Коронерском суде Эксетера.
На коротком заседании стало известно, что Альбина жила с матерью в Пирмонте Плейс, Долиш. Училась в Dawlish College. Родилась она на Украине 1 февраля 2009 года.
"Я не могу приступить к полному расследованию сегодня, поскольку очевидно, что доказательства остаются неизвестными", - заявила помощник местного коронера Элисон Лонгорн.
Расследование отложили для полного слушания, которое должно состояться позже, но точная дата пока не разглашается.
"Я и моя семья опустошены тем, что потеряли нашу прекрасную Альбину. Ничто никогда не сможет заменить ее в наших сердцах. Мы просим уважать нашу частную жизнь в это невероятно болезненное время", - заявила мать Альбины.
Директор колледжа Dawlish Сэм Бэнкс также высказался по поводу гибели украинки: "Каждый в нашем школьном сообществе был подавлен, узнав о трагической смерти одной из наших учениц 9 класса, Альбины Евко. Наши мысли с семьей и близкими Альбины, мы выражаем им наши глубокие соболезнования и предложения поддержки".
Также он отметил, что Альбины будет очень не хватать всем, кто ее знал. В колледже организовали постоянную эмоциональную поддержку для сотрудников и студентов, пострадавших от этой ужасающей новости.
Ранее мы подробно писали о том, как проходит расследование смерти Альбины Евко.
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